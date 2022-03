Para Brytyjczyków wygrała na loterii £1mln. Pieniądze wydali najlepiej jak mogli

Fot. YouTube

Wielu ludzi nie radzi sobie z wygrywaniem dużych pieniędzy i nie tylko szybko trwoni te środki, ale też doprowadza do rozkładu relacje rodzinne czy przyjacielskie. Ale Mark i Ruth Chalmers są przykładem na to, że wysoką wygraną na loterii można też przeznaczyć na zbożny cel i, jak przyznają, być „podwójnym zwycięzcą”.

Ruth i Marka Chalmers z Halifax, West Yorkshire, wygrali £1mln w EuroMillions Raffle w lutym 2018 r. Para nie musiała się nawet zastanawiać nad tym, na co przeznaczyć pieniądze, ponieważ wiedziała, że za dodatkowe środki sfinansuje dwóm swoim córkom przejście całej procedury in vitro. Dwie córki państwa Chalmers - Natalie i Leanne, cierpią na zespół policystycznych jajników (PCOS), w związku z czym nie były w stanie zajść w ciążę w sposób naturalny.

Ruth i Mark to być może najszczęśliwsi dziadkowie w UK

Procedura in vitro okazała się skuteczna w przypadku obu córek, które urodziły dwóch zdrowych chłopców. Syn Natalie, Koby, ma już trzy lata, a syn Leanne, Brogen -19 miesięcy. Ruth i Mark, którzy sfinansowali procedurę pozaustrojowego zapłodnienia z pieniędzy wygranych na loterii przyznają wprost, że czują się „podwójnymi zwycięzcami”. - W pewnym sensie odnieśliśmy kolejną, drugą wygraną na loterii. Tak na to patrzę – fakt jednak, że proces był dość łatwy i obie [córki] odniosły sukces przy pierwszej próbie. I oczywiście mamy dwóch chłopców – powiedziała szczęśliwa babcia.

Szczęśliwa wygrana Brytyjczyków

Mark Chalmers przyznał z kolei, że on i jego żona planowali wykorzystać na sfinansowanie in vitro jednej z córek pieniądze, które otrzymał, gdy przeszedł na wcześniejszą emeryturę – Ale kiedy wygraliśmy na loterii, po prostu bardzo nam to wszystko ułatwiło. Loteria to fantazja, która stała się dla nas rzeczywistością. Dało nam to dużo poczucia bezpieczeństwa i wiele przyjemności – przede wszystkim tych dwóch chłopców – dodał szczęśliwy dziadek.