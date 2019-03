Państwa członkowskie UE są „naprawdę zmęczone” postawą Wielkiej Brytanii ws. Brexitu. Francja i Niemcy nie kryją zniecierpliwienia

Fot. Getty

Przy okazji dzisiejszego spotkania Rady Unii Europejskiej, ministrowie z Francji i Niemiec nie kryli zniecierpliwienia i poirytowania postawą Wielkiej Brytanii odnośnie Brexitu. Niemiecki Minister Stanu ds. Europy Michael Roth zaznaczył, że kraje członkowskie Wspólnoty są „naprawdę zmęczone” negocjacjami ws. Brexitu i że „to nie jest zabawa”.

Dwa lata temu, gdy Theresa May notyfikowała Radzie Europejskiej wolę wystąpienia UK z Unii Europejskiej, chyba nikt nie spodziewał się, że negocjacje ws. Brexitu będą aż tak trudne oraz że brytyjscy parlamentarzyści będą blokować kolejne pomysły dotyczące uregulowania kwestii granicy między Irlandią i Irlandią Północną. Tymczasem, na 10 dni przed zaplanowanym na 29 marca wyjściem UK z Unii Europejskiej, brytyjska klasa polityczna pogrążona jest w chaosie, a liderzy krajów członkowskich UE powoli zaczynają tracić cierpliwość.

W ostrych słowach zachowanie Wielkiej Brytanii skrytykowali ministrowie ds. europejskich Niemiec i Francji - Michael Roth i Nathalie Loiseau. Francuska minister powiedziała, że Theresa May, aby otrzymać zgodę krajów członkowskich UE na wydłużenie Brexitu, będzie musiała im przedstawić w czwartek „coś nowego”- coś, co nie będzie jedynie przedłużeniem „tego samego impasu”. - Tu nie chodzi o naprawdę surowe warunki. My potrzebujemy czegoś nowego, ponieważ jeśli ma to być wydłużenie w celu pozostania w tym samym impasie, to jak z tego wyjdziemy? Brytyjczycy muszą wykazać się inicjatywą, która będzie wyraźnie zarysowana, wiarygodna i popierana przez większość – powiedziała Nathalie Loiseau.

Francuskiej minister wtórował Minister Stanu ds. Europy Michael Roth. - Jesteśmy naprawdę zmęczeni tymi negocjacjami, dlatego oczekuję jasnych i dokładnych propozycji ze strony rządu UK, [które uzasadniałyby] dlaczego wydłużenie jest konieczne. To nie jest tylko gra. To jest ekstremalnie trudna sytuacja, nie tylko dla ludzi w UK, ale też dla ludzi w UE – powiedział Roth. - Dla mojego rządu zapobiegnięcie no-deal jest priorytetem. Nie mam ochoty na bezsensowne, bardzo abstrakcyjne dyskusje i negocjacje w sprawie Brexitu. Proszę doprowadźcie to do końca, drodzy przyjaciele w Londynie, doprowadźcie to do końca. Czas leci – dodał.

