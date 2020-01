Panna Młoda zażądała od każdego z gości prezentu ślubnego o wartości przynajmniej £200! Inaczej mogą się nie pokazywać na weselu...

Fot. Getty

Spore oburzenie wywołała w sieci konwersacja przyszłej panny młodej z jednym z przyjaciół, w której czytamy, że goście są zobowiązani do obdarowania pary prezentem o wartości przynajmniej £200. W przeciwnym razie, co panna młoda wyraźnie zaznaczyła, nie powinni się oni pojawiać na weselu.

„Hey, jeśli Mike jeszcze was nie zawiadomił, to w przyszłym miesiącu odbędzie się mój ślub z Christianem. Gdy będziecie kupować nam prezenty, to wymogiem jest, żeby prezenty miały wartość $250 [to ok. £200 – przyp.red.], niezależnie, czy będą one dla mnie, czy dla Christiana” - czytamy w wiadomości do przyjaciela udostępnionej na Facebooku, na stronie „That's It I'm Wedding Shaming”. Dalej widzimy, że przyjaciel, po otrzymaniu takiej wiadomości, wycofuje się z przyjścia na wesele, ale panna młoda stara się go jeszcze jakoś przekupić – dobrym ciastem oraz alkoholem. Gdy jednak i to się nie udaje, panna młoda bez żalu stwierdza, że to przyjaciel będzie stratny, ponieważ obecność na weselu „potwierdziło już TAK DUUUŻO ludzi”.

Na pannę młodą spadła lawina krytyki, ale nie jest ona jedyną osobą, która w ostatnim czasie wzbudziła tak duże zainteresowanie internautów z uwagi na swoją roszczeniową postawę. Zupełnie niedawno inna amerykańska para rozpoczęła zbiórkę w internecie w celu zorganizowania wymarzonego ślubu i wesela na terenie Walt Disney World Resort na Florydzie. Ta „wymarzona impreza” miałaby kosztować bagatela £27 000!

