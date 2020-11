Pandemia zbiera żniwo na rynku pracy - W październiku masowe zwolnienia szykowało dwa razy więcej firm niż rok temu

Fot. Getty

Niestety, mimo znacznego wsparcia rządu dla utrzymania jak najwyższego poziomu zatrudnienia, na Wyspach każdego miesiąca coraz więcej ludzi traci pracę. Tylko w październiku o planach dotyczących zwolnienia 20 lub więcej pracowników poinformowało ponad 800 brytyjskich pracodawców.

Z informacji, do których dotarli dziennikarze BBC w ramach prawa do informacji publicznej (ang. Freedom of Information request) wynika, że w miesiącu październiku zamiar zwolnienia 20 lub więcej pracowników zgłosiło Insolvency Service aż 824 pracodawców. A przypomnijmy, że obowiązek poinformowania IS o planowanych zwolnieniach dotyczy wszystkich pracodawców, którzy chcą wręczyć wypowiedzenie 20 lub więcej pracownikom (muszą oni wtedy wypełnić HR1 Advance Notice of Redundancy form). Takie powiadomienia stanowią zatem pewną prognozę, która jest następnie potwierdzana przez Office for National Statistics (ONS) i uzupełniana o zwolnienia, których dokonują pracodawcy zwalniający mniej niż 20 osób.

Zwolnienie z pracy w UK dotkliwsze niż rok temu

Dane zebrane przez Insolvency Service pokazują, że planowanych na październik zwolnień będzie dwukrotnie więcej, niż w rok temu. Choć i tak szacowane 51 000 to mniej, niż w najgorszych pod tym względem miesiącach pandemii – lipcu, sierpniu i wrześniu, gdzie pracodawcy powiadomili o planowanym zwolnieniu ponad 180 000 ludzi.

Niestety, za te masowe zwolnienia pracodawcy winią rząd, który zbyt późno reagował na potrzebę wydłużenia programu furlough. Bo przypomnijmy, że program Job Support Scheme Rishi Sunak ogłosił dopiero 24 września, a dopiero 31 października (gdy liczba zakażeń koronwirusa poszybowała w górę) zdecydował się on na wydłużenie o miesiąc programu furlough. I wreszcie dopiero 5 listopada kanclerz skarbu powiadomił o wydłużeniu pomocy do końca marca 2021 r. - Myślę, że to właśnie podejście kanclerza do swoich zapowiedzi, które było jesienią niechlujne i które zmieniał on w ostatniej chwili, szczególnie w odniesieniu do pakietów wsparcia zatrudnienia, przyczyniło się do braku pewności i niestety będzie kosztować miejsca pracy – stwierdziła Rebecca McDonald z think-tanku Joseph Rowntree Foundation.