Pandemia wywołała u ciebie lęki, stres, depresję? Zobacz, czy masz szansę na zasiłek w wysokości nawet £605!

Można wnioskować o zasiłek PIP do Department of Work and Pension

Pandemia koronawirusa wielu ludzi doprowadziła do rozstroju nerwowego. Na szczęście każdy mieszkaniec UK, który na skutek epidemii zaczął cierpieć z powodu depresji lub lęków, może skorzystać z pomocy, w tym także pomocy finansowej.

Osoby borykające się z różnego typu zaburzeniami psychicznymi – począwszy od zmian nastroju, poprzez lęki i aż po depresję, mogą od kwietnia 2013 r. wnioskować o pomoc finansową do Departamentu Pracy i Emerytur (ang. Department of Work and Pension). Pomoc ta to nic innego jak zasiłek Personal Independence Payment (PIP), który przysługuje nie tylko osobom niepełnosprawnym fizycznie, ale też osobom, które z życia społecznego wykluczyły (choćby na jakiś czas) zaburzenia psychiczne. Zasiłek nie jest łatwo uzyskać (jest on obwarowany licznymi wymogami, a każdy wnioskujący zostaje poddany ścisłej weryfikacji), ale w razie zakwalifikowania się do pomocy można otrzymać od £23,60 do £151,40 tygodniowo. Pomoc jest dostępna dla osób, które ukończyły 16 rok życia i które nie przekroczyły jeszcze wieku emerytalnego.

Kto kwalifikuje się do zasiłku PIP?

Osoby kwalifikujące się do zasiłku Personal Independence Payment nie muszą wykazywać, że pracowały w UK, ani też że odprowadzały składki National Insurance Contributions. Otrzymanie zasiłku PIP nie zależy też od dochodu, od pozostawania lub nie w danym momencie w stosunku pracy, ani też od posiadanych oszczędności. Zasiłek PIP otrzymują przede wszystkim osoby, które z uwagi na swoją niepełnosprawność lub zaburzenia psychiczne:

mają trudności z życiem codziennym lub z poruszaniem się (lub z jednym i drugim) przez przynajmniej trzy miesiące;

spodziewają się, że trudności te będą im towarzyszyć przez co najmniej dziewięć następnych miesięcy.

Zasiłek przyznawany jest też osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat zamieszkiwały na stałe w UK przez przynajmniej dwa lata, a w trakcie składania wniosku przebywają na terytorium Wielkiej Brytanii.