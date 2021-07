Pandemia stała się usprawiedliwieniem dla wszystkiego? W UK spada tolerancja na „koronowe” wymówki

Fot. Getty

Mieszkańcy UK mają już dość usprawiedliwiania wszystkiego pandemią. Najnowsze badania konsumenckie pokazują coraz mniejszą tolerancję na wymówki związane z koronawirusem.

Najnowsze badania pokazują, że brytyjscy konsumenci są coraz bardziej rozdrażnieni wymówkami związanymi z pandemią, które przedstawia obecnie wielu usługodawców, mających problemy z jakością obsługi klienta lub z wywiązaniem się ze zobowiązań.

Pandemia stała się "idealnym" usprawiedliwieniem?

Brytyjski Institute of Customer Service ujawnił, że liczba skarg pod adresem brytyjskich firm, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wpłynęły od klientów, osiągnęła najwyższy poziom od 2009 roku. Co czwarty badany był zdania, że niektóre przedsiębiorstwa i organizacje wykorzystywały pandemię jako pretekst w przypadku kiepskiej obsługi klienta lub innych problemów.

Wśród usług, co do których pojawiło się w ostatnim czasie najwięcej skarg konsumenckich, wymienia się między innymi opóźnienia w dostawach zamówionych towarów oraz długi czas oczekiwania na połączenie z infolinią. Według najnowszych danych, do sektorów, które miały najwięcej problemów z obsługą klienta wywiązywaniem się ze zobowiązań, zalicza się przede wszystkim usługi transportowe, a także różnego typu publiczne usługi lokalne związane ze służbą zdrowia, policją, telekomunikacją czy z działalnością councili.

Raport, które wyniki opublikowana na łamach BBC, pokazuje, że przez długi czas mieszkańcy UK patrzyli wyrozumiałym okiem na spadającą jakość usług, ponieważ brytyjscy przedsiębiorcy zostali zaskoczeni pandemią i musieli dość długo walczyć z jej skutkami, by ustabilizować swoją sytuację w nowych, trudniejszych warunkach lockdownowych. Od kilku miesięcy tolerancja na wymówki związane z pandemią jest znacząco niższa.