Pandemia sprzyja oszczędzaniu? Co trzeci mieszkaniec UK ma teraz w portfelu więcej niż rok temu

Fot. Getty

Aż 32 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii może wskazać przynajmniej jeden niewątpliwy plus pandemii - udało im się odczuwalnie powiększyć swoje oszczędności. Jaka jest średnia wysokość „zaskórniaków” wśród osób, którym udało się odłożyć więcej w czasie lockdownu?

W marcu 2021 YouGov przeprowadził ankietę wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii, pytając o to, ile oszczędności udało im się zgromadzić od początku pandemii. Wielu respondentów wyznało, że z powodu pandemii i lockdownu byli znacznie bardziej niechętni do dodatkowych wydatków. Co więcej - respondenci przewidują, że również po zniesieniu ograniczeń nie będą chcieli zbyt łatwo wydać pieniędzy, które odłożyli w czasie pandemii.

Pandemia sprzyja oszczędzaniu?

Jak pokazuje przeprowadzone badanie, aż jedna na trzy osoby (32 proc.) stwierdziła, że od początku pandemii udało jej się zaoszczędzić więcej, niż przed wprowadzeniem restrykcji. W grupie tej średnia kwota oszczędności to 4 500 funtów, co w przeliczeniu miesięcznym oznacza średnio 375 funtów oszczędności. Zdaniem głównego ekonomisty Banku Anglii, Andy'ego Haldane'a, który skomentował wyniki sondażu YouGov, nadmierne oszczędności i „ogromny stłumiony popyt” mogą pomóc w odrodzeniu brytyjskiej gospodarki w nadchodzących miesiącach.

Nie wszystkim udało się jednak oszczędzić w czasie pandemii. 33 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich oszczędności są na tym samym poziomie, co rok temu, a 11 proc. respondentów przyznało, że zarówno przed pandemią, jak i teraz, nie posiada żadnych oszczędności. Z kolei jedna piąta badanych (około 20 proc.) stwierdziła, że ich oszczędności skurczyły się w czasie pandemii - wśród tej grupy średnia roczna strata pieniężna wyniosła 3 000 funtów. Oznacza to, że miesięcznie ze swoich oszczędności tracili oni około 250 funtów.

Pomimo optymistycznego komentarza głównego ekonomisty Banku Anglii, wiele osób zadeklarowało, że wcale nie przewiduje bardzo wzmożonych wydatków po zniesieniu ograniczeń. Około 18 proc. respondentów stwierdziła, że po powrocie normalności wyda połowę lub więcej tego, co odłożyła w ciągu ostatniego roku. Z kolei około 51 proc. zamierza wydać „trochę, ale mniej niż połowę”, a jedna piąta (około 21 proc.) nie planuje wydać ani jednego funta ze swoich oszczędności.