"Pandemia nasiliła problemy z samotnością na emigracji" - wywiad z Beatą Gałką, psycholog PsychoConnect

Artykuł powstał we współpracy z wirtualną poradnią terapii online PsychoConnect

W tych niezwykle trudnych czasach, w czasach wojny i kryzysu, zachowanie zdrowia psychicznego jest na wagę złota. Z psycholog Beatą Gałką z PsychoConnect rozmawiamy o tym, z jakimi problemami zmagają się Polacy pozostający na emigracji. Jak na co dzień zadbać o swoją psychiczną "higienę"? Zapraszamy do lektury wywiadu!

Polish Express: Z jakimi problemami najczęściej zwracają się pacjenci do PsychoConnect? Z czym najbardziej zmagają się Polacy mieszkający w UK?

Beata Gałka: Nieustający smutek, brak radości życia jak również różnego rodzaju zaburzenia lękowe to częste problemy, z którymi zgłaszają się klienci. Niektórzy przychodzą z już zdiagnozowaną depresją, dla niektórych jest to pierwszy kontakt z jakąkolwiek formą wsparcia emocjonalnego. Depresja i lęki to częste, ale nie jedyne problemy Polaków. Stres związany z obecną sytuacją polityczną jak również pandemią, przebywanie z dala od bliskich w Polsce i niepewność jutra po Brexicie znacznie zwiększyły poziom strachu i niepewności wśród Polonii w UK. Do tego dochodzą ostatnie wydarzenia na Ukrainie, które dla nas Polaków mają bardzo silny wydźwięk emocjonalny. Często zdarza się, że osoby, które są w związku z osobą z innego niż Polska kraju spotykają się z niezrozumieniem i pewnym bagatelizowaniem ich lęku.

Trzeba też tutaj wspomnieć o uzależnieniach, które już w trakcie pandemii stały się problemem dla dużej ilości Polaków. Stały stres i obawy o przyszłość popchnęły sporą liczbę osób do szukania ulgi w różnego rodzaju używkach.

Problemy w związkach i małżeństwach również uległy nasileniu, szczególnie po okresie lockdownów, gdzie pary musiały się zmierzyć z izolacją i zmianą ich codziennej rutyny.

Pandemia podkreśliła również problemy samotności na emigracji i trudności w nawiązaniu i utrzymaniu bliskich kontaktów, przyjaźni i związków. Problemy złamanego serca i samotności również często skłaniają naszych klientów do poszukiwania pomocy w gabinecie psychologa.

Jak to się stało, że została Pani psychologiem?

Beata Gałka: Pomoc innym zawsze była bliska mojemu sercu. Moja mama, która pracowała w szpitalu dziecięcym przekazała etos pomocy innym naszej całej rodzinie. To dlatego już od czasów szkoły średniej wiedziałam, że skieruje swoje kroki w stronę zawodu, który będzie mógł wnieść pozytywną zmianę w życie innych. Moim pierwszym wyborem były studia pedagogiki resocjalizacyjnej, które skończyłam w Krakowie. Kolejny krok po wyemigrowaniu do Anglii był oczywisty - podjęłam się studiów psychologicznych. Po uzyskaniu tytułu magistra podjęłam decyzje o dalszym kształceniu i rozpoczęłam kurs terapii poznawczo behawioralnej. Praca psychologa i terapeuty jest pasjonująca, z perspektywy czasu mogę uczciwie powiedzieć, że wybrałabym tą ścieżkę zawodową jeszcze raz.

W czym specjalizuje się portal PsychoConnect? Do kogo skierowana jest jego oferta?

Beata Gałka: Nasza poradnia specjalizuje się w udzielaniu fachowej pomocy psychologicznej w sposób zdalny Polakom na emigracji. Bardzo zależało nam, aby nasi klienci mogli znaleźć u nas pomoc o jak najszerszym zakresie. Dlatego w skład naszej kadry wchodzą specjaliści terapii uzależnień jak również psychologowie i terapeuci pracujący w głównych nurtach terapeutycznych takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna czy Gestalt.

Oferta PsychoConnect jest skierowana do tych osób, które są nastawiona na pozytywną zmianę, cenią sobie oszczędność czasu i często wydatków związanych z dotarciem do gabinetu psychologa.

Niektórzy z naszych terapeutów udzielają pomocy nie tylko po polsku, ale również w innych językach, np. angielskim, hiszpańskim czy włoskim. Jest to o tyle istotne, że spora część Polaków na emigracji pozostaje w związku z obcokrajowcem. Dla klientów jest ważne, aby terapeuta rozumiał zaplecze kulturowe ich partnera, jeśli akurat przychodzą do nas z problemem związanym z ich związkiem. Warto również dodać, że mamy w zespole terapeutów, którzy sami przeszli przez emigrację, więc maja praktyczną wiedzę i doświadczenie problemów i lęków, z którymi mierzą się nasi klienci na co dzień, żyjąc poza granicami Polski.

Ciekawi mnie jak wygląda pierwsza konsultacja z psychologiem. Czego można się po niej spodziewać? Można się do niej jakoś przygotować?

Beata Gałka: Przede wszystkim - nie warto się stresować! Terapeuta jest obecny na spotkaniu w jednym celu - żeby ci pomóc. Na takie spotkanie nie trzeba się specjalnie przygotowywać, choć na pewno warto pomyśleć jak chcemy przedstawić swój problem - z czym się zgłaszamy, od kiedy borykamy się z problemem, w jaki sposób wpływa to na nasze codzienne życie. Warto również pomyśleć o pytaniach, które chcemy zadać terapeucie. W przypadku spotkań online ważne jest, żeby pamiętać o przygotowaniu telefonu lub komputera, i zapewnieniu sobie spokojnej przestrzeni i stabilnego połączenia z internetem.

Każda osoba, która jest zainteresowana pomocą, a nie wie w jaki sposób wykonać pierwszy krok, może liczyć na wsparcie z naszej strony. Często odpowiadamy na telefony osób, które nie są pewne, jaką terapię wybrać i co najlepiej zadziała w ich przypadku. Warto pamiętać, że właściwe dobranie nurtu terapeutycznego nie jest jedynym wskaźnikiem skuteczności terapii. To czy czujemy się bezpiecznie i swobodnie w kontakcie z terapeutą, czy możemy mu zaufać, czy czujemy się zrozumiani, a nie oceniani ma ogromny wpływ na końcowy rezultat.

Jaki wpływ na pomoc pacjentom ma fakt, iż praca psychologa wykonywana jest online, za pośrednictwem współczesnych technologii? Jakie są wady, a jakie są zalety takiego rozwiązania?

Beata Gałka: Przede wszystkim terapia online umożliwiła dostęp do pomocy psychologicznej osobom, które do tej pory nie miały w swojej okolicy polskojęzycznych specjalistów. Jeszcze trzy, cztery lata temu znalezienie psychologa, który był gotowy na współpracę online było trudnym i długim zadaniem. Mówię tutaj z doświadczenia, trzy lata temu poszukiwałam specjalisty dla bliskiej mi osoby. Wiązało się to z wykonaniem szeregu telefonów, tłumaczeniem trudnej sytuacji w mailach, długim czekaniem na odpowiedź i często odmową.

Pandemia przekonała nas do przeniesienia psychoterapii online. W tej chwili mamy już pokaźny zbiór badań potwierdzających skuteczność takiej formy pomocy, a gabinety online stają się równie popularne jak pomoc stacjonarna. Na pewno warto tutaj wspomnieć o komforcie połączenia się z domu i o oszczędności czasu i wydatków na podróż do gabinetu stacjonarnego. Spotkanie online umożliwia dużo większą elastyczność planowania swojego dnia, swoich obowiązków i opieki nad dziećmi.

Klienci ceniący sobie dyskrecję i anonimowość na pewno wybiorą terapię online.

Jest natomiast grupa klientów, dla których terapia w gabinecie stacjonarnym powinna być pierwszym wyborem. Przede wszystkim mówimy tutaj o osobach z rozpoznaną psychozą, schizofrenią, z myślami samobójczymi, z osobowością borderline. Terapia online będzie również miała ograniczone działanie w przypadku pracy z dziećmi - w tym aspekcie zdecydowanie najlepszą formą jest spotkanie się w gabinecie.

Skąd dana osoba może wiedzieć, że właśnie teraz jest dobry moment, aby poszukać pomocy u specjalisty? Gdzie leży różnica między tzw. "gorszym dniem", a sygnałem ostrzegawczym świadczącym o konieczności zgłoszenia się do psychologa?

Beata Gałka: Każdy z nas ma inną wrażliwość i sposób radzenia sobie z problemami, niemniej jednak, kiedy czujemy, że życie codzienne nas przerasta, że po prostu nie radzimy już sobie z obowiązkami, że nasze emocje nas przytłaczają, to sygnał, że trzeba szukać profesjonalnej pomocy.

Różnego rodzaju kryzysy, rozpad związków, traumatyczne wydarzenia z przeszłości, które do nas uporczywie wracają a nawet przewlekły stres są wskazaniem do terapii.

Spożywanie różnego rodzaju używek, w tym alkoholu, które wymyka się spod kontroli zawsze jest niepokojącym sygnałem.

Jaki wpływ na naszą kondycję psychiczną mogą mieć bieżące wydarzenia? Całkiem niedawno przetrwaliśmy pandemię, która wciąż trwa, a teraz dochodzą do nas doniesienia o krwawej wojnie, która rozgrywa się tuż przy granicy z Polską?

Dla wielu osób ostatnie kilka lat było stanem stale obciążonej psychiki, od stresu związanego z Brexitem, poprzez niepokój i smutek w trakcie pandemii, aż do strachu i niepewności spowodowanej wojną na Ukrainie. Dla niektórych z nas tak długotrwały i silny stres może przerodzić się w traumę. Pod wpływem obniżonej odporności psychicznej i niskiego poczucia bezpieczeństwa trudniej nam radzić sobie z codziennymi kłopotami i zregenerować się. Nasza pamięć i umiejętność koncentracji spadają, a poziom poirytowania i smutku wzrasta.

Wiele osób obecnie skarży się na niepewność jutra i trudności z planowaniem przyszłości. Obecna sytuacja wpływa również na problemy psychosomatyczne - problemy ze snem, bóle głowy, bóle brzucha.

W ostatnich latach widzimy również wzrost zdiagnozowanej depresji i wysyp wszelkiego rodzaju zaburzeń lękowych.

Czy miałaby Pani jakąś poradę w jaki sposób na co dzień radzić sobie z nawałem bieżących wiadomości nie zwariować? Co z praktycznego punktu widzenia może zrobić dana osoba w ramach dbania o swoją codzienną higienę psychiczną?

Beata Gałka: Przede wszystkim pamiętać o tym, żeby nie konsumować zbyt dużej ilości wiadomości. Zdrowy umiar i wybór rozsądnego źródła, które nie jest skierowane na manipulacje emocjami, ale podaje jedynie rzeczowe fakty. Ważne jest, żeby nie wypaść ze zdrowej codziennej rutyny, a jeżeli jej jeszcze nie mamy, warto by było taką sobie zbudować. Codzienne małe rytuały będą tutaj bardzo pomocne. Niekoniecznie musimy jechać na weekend do spa czy wyjść na kolacje do restauracji żeby poczuć przyjemność i relaks. Chodzi tutaj bardziej o 10 minut spokoju z ulubioną filiżanką herbaty, spacer w naturze, znalezienie przyjemności w przygotowywaniu codziennych posiłków.

Na pewno kontakt z przyjaciółmi, rodziną, osobami nam bliskimi jest bardzo pomocny. Warto tutaj zwrócić uwagę, aby osoby, którymi się otaczamy były pozytywnie nastawione do życia, i aby nasz wspólnie spędzony czas pozostawiał po sobie poczucie spokoju i radości. Jeśli po spotkaniach ze znajomymi mamy więcej niepokoju niż wcześniej, to jest wyraźny znak, że być może czas zmienić otoczenie.

PsychoConnect

+44 7362042049

+48 798055683

[email protected]

www.psychoconnect.pl

Beata Gałka - z zawodu jestem psychologiem i pedagogiem resocjalizacyjnym. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji jako terapeuta terapii poznawczo-behawioralnej.

Od ponad 16 lat zajmuje się pomaganiem osobom, które doświadczyły poważnych kryzysów. Swoje doświadczenie zdobyłam zarówno w Polsce, jak i za granicą.

POMOGĘ CI W:

Różnych aspektach problemów towarzyszących emigracji

Depresji i niskim samopoczuciu

Przewlekłym stresie

Eliminacji uporczywych negatywnych myśli i przekonań

Pracy nad związkami i relacjami (w domu, w pracy, z przyjaciółmi), trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji

Pracy z traumą, lękami, fobiami, stresem pourazowym, kryzysem życiowym

Trudnościach wynikających z traum wyniesionych z dzieciństwa, praca nad budowaniem poczucia własnej wartości i poczucia sprawczości

Pracy z uzależnieniami

Zamartwianiu się, powracającym codziennym stresie, nieumiejętnością radzenia sobie z życiem codziennym

Poczuciu utknięcia w życiu, praca nad schematami powstrzymującymi przed rozwojem

Trudnościach z podejmowaniem decyzji życiowych

Określeniu celów życiowych, w rozwoju osobistym, rozwijaniu wiedzy o sobie i swojej ścieżce życiowej