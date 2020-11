Pandemia może „obniżyć wynagrodzenia o 1200 funtów rocznie do 2025 roku”, ostrzega Resolution Foundation

Fot. Getty

Z powodu pandemii średnie wynagrodzenia oraz płatności z tytułu pobierania zasiłków mogą być aż o 1200 funtów rocznie niższe niż oczekiwano. Resolution Foundation przedstawiła analizę wpływu kryzysu gospodarczego w UK na sytuację finansową brytyjskich gospodarstw domowych, ostrzegając przed znaczącym spadkiem tempa wzrostu płac.

W środę Kanclerz Skarbu Rishi Sunak przedstawił raport, dotyczący bardzo złego stanu, w jakim znalazła się brytyjska gospodarka z powodu pandemii i lockdownów. Kanclerz ostrzegł między innymi przed gwałtownie rosnącym bezrobociem, które do połowy 2021 roku może dotknąć 2,6 miliona osób z wszystkich grup wiekowy, ale przede wszystkim osób dopiero wchodzących na rynek pracy.

>> WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIVERSAL CREDIT. POBIERZ!<<

Wynagrodzenia będą rosły wolniej niż oczekiwano

W związku z pesymistycznymi doniesieniami Skarbu Państwa, think tank Resolution Foundation przeprowadził własną analizę raportu Ministerstwa Finansów - pod kątem konsekwencji dla finansów domowych mieszkańców Wysp. Resolution Foundation oszacowała, jak bardzo kryzys może odbić się na dochodach brytyjskich gospodarstw domowych. Według prognoz think tanku, w perspektywie kilku najbliższych lat kryzys gospodarczy przyniesie dalsze obniżenie standardu życia w Wielkiej Brytanii, co wiąże się nie tylko ze wzrostem bezrobocia, ale także ze znacząco słabszym wzrostem płac.

Cytowany przez BBC Torsten Bell, dyrektor naczelny Resolution Foundation, powiedział między innymi: „Kryzys COVID-19 powoduje ogromne szkody dla finansów publicznych i trwałe szkody dla finansów rodzinnych, a pakiety wynagrodzeń mogą być o 1200 funtów rocznie niższe niż oczekiwania przed pandemią”. Wolniejsze tempo wzrostu płac oznacza, że dochody gospodarstw domowych będą słabiej niż dotychczas dostosowywać się do zmian gospodarczych.

Co dalej z zasiłkiem Universal Credit?

To jednak nie wszystko, ponieważ Rishi Sunak nie ogłosił w środę - oczekiwanego wcześniej - przedłużenia wprowadzonej z początkiem pandemii podwyżki Universal Credit. W tym kontekście Resolution Foundation ostrzega, że wycofanie podwyżki Universal Credit będzie oznaczać, że około 6 milionów rodzin w UK w przyszłym roku straci ponad 1000 funtów ze swojego budżetu. Według źródeł „The Sun” beneficjenci będą musieli żyć w niepewności nawet do kwietnia 2021, gdy rząd podejmie decyzję w tej sprawie.