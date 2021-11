Pandemia jednym pomogła zaoszczędzić, innych… wpędziła w długi. Gdzie zwrócić się o pomoc?

W czasie pandemii, a konkretnie lockdownów wydawaliśmy mniej – nie chodziliśmy na zakupy (oprócz spożywczych), do restauracji, odkładaliśmy podróże na później. Pozwoliło to zaoszczędzić osobom, które miały stałe zatrudnienie. Jednak wielu ludzi stabilności nie miało znajdując się na furlough lub najzwyczajniej bez pracy, wtedy też zmuszeni byli pożyczać, co wpędziło ich w długi. Ich sytuacja wcale nie uległa poprawie wraz z końcem programów pomocowych i likwidacją dodatku do Universal Credit. Gdzie zatem mogą szukać pomocy?

Pandemia tylko pogłębiła przepaść między bogatymi i biednymi, a konkretnie ludźmi, którzy mają oszczędności i tymi, którzy mają długi. Z oficjalnych statystyk wynika, że oszczędności gospodarstw domowych w UK wzrosły w czasie lockdownów, głównie ze względu na ograniczone możliwości wydawania pieniędzy – przez zamknięcie sklepów, restauracji, pubów oraz restrykcje w podróżowaniu, a zadłużanie w tym okresie utrzymywało się na tym samym poziomie, chociaż nie wszędzie. Zupełnie inne były doświadczenia ludzi ubogich, którzy w tym czasie tylko powiększyli swoje zadłużenie. Niestety po pandemii wraz z końcem programów pomocowych i odebraniem 20-funtowego dodatku do Universal Credit – ich sytuacja stała się dramatyczna.

Wzrost oszczędności w UK

Bazując na twardych danych - wskaźnik oszczędności gospodarstw domowych (a konkretnie oszczędności w stosunku do dochodu) wzrósł z 8,9 proc. w okresie od stycznia do marca 2020 roku, do 25,9 proc. w okresie od kwietnia do lipca 2020 roku (jest to wynik rekordowo wysoki od 1987 roku).

W okresie od lipca do września z kolei spadł do 14,3 proc., gdy gospodarka się otworzyła, a wraz z nią wzrosła możliwość wydawania pieniędzy.

Z kolei całkowite zadłużenie gospodarstw domowych w okresie od stycznia do marca 2021 roku wynosiło 1 892 mld funtów, czyli tylko o 2,4 proc. więcej niż w poprzednim roku. A niezabezpieczone zadłużenie spadało w każdym miesiącu od marca 2020 roku do maja 2021 roku, gdyż wiele gospodarstw domowych ograniczyło wydatki i było mniej skłonne do zaciągania pożyczek.

Zadłużenie ludzi o niskich dochodach

Mimo ogólnego wzrostu oszczędności w brytyjskich gospodarstwach domowych i zadłużenia na stałym poziomie w czasie pandemii, istnieją dowody sugerujące, że niektóre gospodarstwa domowe, szczególnie te o niskich dochodach, od początku pandemii właśnie zaczęły się zadłużać.

Urząd Statystyczny ustalił, że do grudnia 2020 roku prawie 9 mln ludzi musiało pożyczyć więcej pieniędzy niż zwykle, właśnie z powodu pandemii. Grupy, które zaciągnęły więcej długów niż zwykle, to najemcy, osoby z mniejszości etnicznych, rodzice i opiekunowie, osoby niepełnosprawne, a także ludzie młodzi.

Gdzie zadłużeni mogą szukać pomocy?

O to, gdzie osoby zadłużone, które nie mogą poradzić sobie z problemem kumulujących się zobowiązań finansowych, mogą się zwrócić o pomoc i w jaki sposób mogą poprawić swoją sytuację, mówi Tomasz Kowalczyk z firmy pomagającej Polakom na Wyspach w oddłużaniu, Safe Debts.

- Smutna prawda jest taka, że za swoje zadłużenie odpowiadamy sami, dlatego też sami musimy się zająć tym problemem. Jednak są firmy, jak np. Safe Debts, które pomagają w wychodzeniu z zadłużenia. W jaki sposób? Otóż zajmują się one negocjowaniem z bankami i innymi instytucjami utworzeniem takiego planu spłat, który z jednej strony pozwoli dłużnikowi wywiązać się ze zobowiązań, a np. bankowi odzyskać swoje pieniądze.

