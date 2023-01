Pałac Buckingham ujawnił, jak będzie wyglądała koronacja króla Karola

To jednak nie wszystko - w niedzielnym "wielkim lunchu koronacyjnym" spodziewane są tysiące wydarzeń na ulicach, w ogrodach i parkach w każdym zakątku Wielkiej Brytanii.

6 maja odbędzie koronacja króla Karola w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Wczoraj wieczorem Pałac Buckingham ujawnił szczegóły dotyczące ceremonii. Możemy spodziewać się między innymi pokazu świateł w całej Wielkiej Brytanii i koncertu z udziałem światowych gwiazd.

Pałac Buckingham ujawnił nowy harmonogram wydarzeń, które odbędą się w weekend koronacyjny, od soboty, 6 maja do poniedziałku, 8 maja.







Szczegóły dotyczące koronacji Karola

W sobotę, 6 maja koronacja króla i królowej małżonki odbędzie się, jak już wspomnieliśmy, w Opactwie Westminsterskim rano pod przewodnictwem arcybiskupa Canterbury, Justina Welby. Pałac poinformował, że nabożeństwo będzie „odzwierciedlać dzisiejszą rolę monarchy i jednocześnie patrzeć w przyszłość”.

Ceremonia koronacyjna rozpocznie się od przejścia króla Karola i królowej małżonki z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego w tzw. Procesji Króla. Warto wspomnieć, że na koronację królowej Elżbiety w 1953 roku przybyło ponad 8000 gości, jednak ceremonia koronacyjna króla Karola w maju ma być mniejsza.

Po nabożeństwie król Karol wraz z królową małżonką, Kamillą wrócą do pałacu w jeszcze bardziej ceremonialnej procesji, w której wezmą udział także członkowie rodziny królewskiej. Nie jest jeszcze jasne, czy Harry i Meghan zostaną zaproszeni po premierze „Spare”.

W kolejnym etapie ceremonii będziemy mogli obserwować króla i królową małżonkę, a także pozostałych członków rodziny na balkonie Pałacu Buckingham, skąd pozdrowią zgromadzonych.

Koncert koronacyjny i pokaz świateł

Z kolei w niedzielę, 7 maja już na zamku w Windsorze odbędzie się koncert koronacyjny transmitowany na żywo. Wystąpić mają na nim „światowe ikony muzyki i współczesne gwiazdy”, a także specjalnie na tę okazję stworzony z lokalnych chórów z całego kraju tzw. chór koronacyjny (Coronation Choir). Poinformowano, że kilka tysięcy członków społeczeństwa zostanie wybranych, aby otrzymać bezpłatnych bilety w ogólnokrajowym głosowaniu przeprowadzonym przez BBC.

W programie wystąpi światowej klasy orkiestra, na czele której staną „niektórzy z największych światowych artystów, obok wykonawców ze świata tańca”. Koncert zwieńczy pokaz świateł, który odbędzie się w całej Wielkiej Brytanii.

W międzyczasie ludzie są zapraszani na niedzielny „wielki lunch koronacyjny”, nadzorowany i organizowany przez zespół Big Lunch w Eden Project. Pałac powiedział, że spodziewane są tysiące wydarzeń na ulicach, w ogrodach i parkach w każdym zakątku Wielkiej Brytanii.

Poniedziałek, 8 maja będzie świętem państwowym, i został zarezerwowany na wolontariat. Zorganizowana przez The Together Coalition i szeroką gamę partnerów, takich jak The Scouts, Royal Voluntary Service i grupy wyznaniowe z całej Wielkiej Brytanii, ma na celu podkreślenie pozytywnego wpływu wolontariatu na społeczności.

Pałac powiedział, że ​​​​wielka pomoc „zachęci ludzi do spróbowania wolontariatu dla siebie i przyłączenia się do pracy podejmowanej w celu wspierania ich lokalnych społeczności”.

Minister kultury, Michelle Donelan powiedziała, że ​​koronacja jest „kamieniem milowym w historii Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów”, dodając, że weekend wydarzeń zgromadzi ludzi, aby świętować „mieszankę tradycji i nowoczesności, kultury i społeczności, która czyni nasz kraj wspaniałym”.

Ustalenia dotyczące koronacji, podobnie jak wrześniowy pogrzeb królowej, będą delikatne z punktu widzenia dyplomacji, biorąc pod uwagę prawdopodobną obecność przywódców z kilkudziesięciu różnych krajów.

Czy Harry będzie na koronacji?

Może to również stwarzać trudności dla rodziny królewskiej po wydaniu kontrowersyjnej i pełnej oskarżeń książki księcia Harry’ego. Jego obecność na koronacji nadal znajduje się pod znakiem zapytania. Podczas wywiadu z Tomem Bradbym w ITV, Harry został zapytany, czy przyjedzie na koronację, jeśli zostanie zaproszony, i powiedział:

- Wiele może się wydarzyć od teraz do tego czasu.

Udział przywódców innych państw

Skala wydarzenia może być nawet większa niż pogrzeb królowej we wrześniu, częściowo dlatego, że zagraniczni przywódcy będą mieli więcej czasu na zaplanowanie podróży. Rząd rozpoczął również konsultacje w sprawie wydłużenia godzin otwarcia pubów w weekend koronacyjny. Może to oznaczać, że puby w Anglii i Walii będą mogły pozostać otwarte do godziny pierwszej w nocy w piątkowe, sobotnie i niedzielne wieczory.

Pojawiły się sugestie, że strój dla osób uczestniczących w koronacji będzie prawdopodobnie bardziej nowoczesny. Przewiduje się, że służba będzie miała bardziej wielowyznaniowy wymiar, z udziałem przedstawicieli różnych religii. Zostanie zbadane, czy przysięga koronacyjna została zaktualizowana, aby odzwierciedlała szerszy zakres przekonań.

