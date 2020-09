Pająki już wkrótce wtargną do naszych domów w UK. Eksperci radzą, jak przygotować się na doroczną inwazję

Jesień to okres godowy pająków i czas, gdy wychodzą one z zakamarków

Fot. Getty

Jesień to tradycyjny okres godowy pająków, dlatego należy się spodziewać, że będziemy je teraz znacznie częściej widywać. Od września do mniej więcej połowy października samce, które zazwyczaj pozostają ukryte w zakamarkach, szukają i zalecają się do samic, a następnie ratują się ucieczką, by nie zostać przez nie pożartym.

Dla osób cierpiących na arachnofobię wrzesień i październik to najgorszy okres w roku, ponieważ to właśnie wtedy ma miejsce okres godowy pająków. Co jednak ciekawe, te niewielkie stawonogi, zaopatrzone w 4 pary krocznych odnóży, nie tyle dokonują inwazji na nasze domy, co dają się zobaczyć. Tylko 5 proc. pająków „wychodzi na zewnątrz” - większość kryje się w ciągu roku w zakamarkach, szczelinach, zacienionych narożnikach, starych szafach i Bóg wie gdzie jeszcze.

Inwazja pająków w UK – jak sobie z tym radzić?

Eksperci mówią wprost, by pająków w domach nie zabijać, ani się ich specjalnie nie pozbywać, ponieważ są one niegroźne, a dodatkowo pomagają pozbywać się z domu wielu dokuczliwych owadów, takich jak choćby muchy czy komary. Oczywiście zdarzają się ukąszenia pająków (w UK na przykład przez tzw. fałszywe czarne wdowy), ale bardzo rzadko są one niebezpieczne – nie wspominając już o zagrożeniu dla zdrowia lub życia w naszej strefie geograficznej. Biolodzy radzą zatem, by nawet w okresie godowym pająki albo zostawić w spokoju, albo wynieść na zewnątrz mieszkania/domu w szklance.

Rady dla osób cierpiących na arachnofobię

Co jednak zrobić, gdy cierpimy (albo ktoś z naszych bliskich cierpi) na arachnofobię? W tym wypadku nie ma mowy o pozostawieniu pająków w domu, a dodatkowo trzeba zrobić wszystko, by pająki do zamieszkania u nas zwyczajnie zniechęcić. Jak to zrobić? Oto kilka porad:

Trzymaj w narożnikach kasztany. Bo choć nie zostało to udowodnione naukowo, to wielu ludzi uważa, że wydzielają one szkodliwą dla pająków substancję chemiczną. Pająki ponoć umierają w ciągu jednego dnia od zetknięcia się z kasztanami;

Zastosuj naturalne środki odstraszające pająki. Powszechnie uważa się na przykład, że pająki nie znoszą zapachu owoców cytrusowych, dlatego w narożnikach można umieścić plasterki świeżej cytryny lub limonki, albo zwyczajnie przetrzeć miejsca narażone na ich pojawienie się skórką z cytrusa.

Uszczelnij dziury. Pająki czają się w różnych zakamarkach, a do naszych domów przedostają się zazwyczaj przez niewielkie szczeliny. Uszczelnienie dziur w ścianach powinno zatem zmniejszyć liczbę uciążliwych stawonogów w domu.

Regularnie sprzątaj wszystkie pomieszczenia. Pająki żywią się małymi owadami, w tym muchami i komarami, i jeśli nie mogą znaleźć pożywienia, to przenoszą się gdzie indziej. Utrzymywanie czystości w domu siłą rzeczy ograniczy więc liczbę pająków w domu.