Pająki już wkrótce opanują brytyjskie domy! Co może je skutecznie odstraszyć?

Do września został tydzień, a to oznacza, że już wkrótce brytyjskie domy zostaną opanowane przez pająki. Właśnie wtedy rozpocznie się na Wyspach pora godowa dla pająków, która potrwa mniej więcej do połowy października.

Pająki staną się bardziej widoczne w brytyjskich domach z początkiem września, czyli jeszcze przed nadejściem kalendarzowej jesieni. To właśnie wtedy samce zaczynają poszukiwanie odpowiedniej partnerki do rozmnożenia, a okres godowy pająków trwa na Wyspach mniej więcej do połowy października. W tym czasie domownicy mają okazję zobaczyć pająki, które przez resztę roku także przebywają w ich domach, ale są dla nich zazwyczaj niewidoczne. We wrześniu i październiku częściej można natomiast natrafić na pająki, które zdają się pojawiać znikąd, które przemykają po podłodze z jednego kąta w drugi albo które tkają spektakularne pajęczyny, by zawisnąć nad naszymi głowami. - Początek września to początek sezonu godowego pająków, więc ludzie znajdą w swoich domach więcej pająków niż zwykle. Zazwyczaj są to samce, które właśnie wyruszają na poszukiwanie partnerek, z którymi mogą się rozmnożyć – zaznacza ekspert GardenBuildingsDirect.co.uk.

Jak ograniczyć liczbę pająków w domu jesienią?

Oczywiście w trakcie pory godowej nie da się całkowicie ustrzec przed pająkami w domu, ale na „inwazję” można się przygotować. Oto kilka rad, które powinny skutecznie zniechęcić pająki do rozmnażania się w naszych mieszkaniach:

Posprzątaj dokładnie mieszkanie pod koniec lata

Pająki dobrze czują się w bałaganie, ponieważ ten daje im bezpieczne schronienie. Zrobienie porządków pod koniec lata stanowi zatem skuteczny sposób na zniechęcenie pająków do osiedlenia się w naszym lokum mieszkalnym. Warto jest nie tylko usunąć rzeczy z podłogi, ale też na przykład posprzątać zapchane jedzeniem szafki.

Kup bazylię w doniczce

Bazylia to popularne zioło używane w kuchni do wielu potraw, ale pająki i różnego typu insekty zdecydowanie za nią nie przepadają. Dobrym pomysłem jest zatem zakup bazylii w doniczce i dbanie o nią, by jej zapach na dłużej odstraszył pająki. Bazylia zniechęci też do „inwazji” na nasz dom mrówki, komary i muchy.

Kup cynamon

Pająki nie znoszą także zapachu cynamonu. Aby skutecznie odtraszyć pająki, można użyć albo samą przyprawę w postaci sypkiej, albo olejek eteryczny.

Trzymaj w domu cebulę

Cebula to kolejny produkt, za którym pająki zdecydowanie nie przepadają, dlatego warto mieć w domu przynajmnuiej kilka sztuk cebuli. Jeśli posiadamy ogródek, to dobrze jest zasadzić tam cebulę, która już na tym etapie, poza domem, powinna skutecznie odstraszyć pająki.

