Paczki do Polski bez VAT-u

artykuł powstał przy współpracy z klientem

Czy wiesz, że wciąż możesz wysyłać paczki do Polski bez płacenia VAT-u czy cła i to w cenach jak przed Brexitem? Rozmawiamy z przedstawicielem Przesyłarka.pl o wysyłce przesyłek kurierskich do Polski i ich gwarancji pokrycia VAT-u, jeśli zostanie naliczony.

Polish Express: Jak teraz, po Brexicie, można wysłać paczki do Polski?

Katarzyna Maziak: Najszybszym, najtańszym i najbardziej sprawdzonym sposobem jest wysyłka paczki firmą kurierską. Rekomendujemy usługi firmy UPS, ponieważ 87,6% paczek doręczanych jest na trzeci dzień roboczy i nie mamy problemu z odprawą celną przesyłek w Polsce. Paczki są ubezpieczone i w razie uszkodzenia lub zagubienia firma kurierska wypłaca odszkodowanie Klientom.

Mówisz, że to najtańszy sposób. Ile zatem kosztuje wysyłka paczki z UK do Polski?

10 kg przesyłka wysłana z UK do Polski kurierem UPS kosztuje £22.99, a 30 kg £24.99. Cena paczki z UK do Polski zależy od jej wagi i wymiarów, a także od aktualnej ceny paliw.

Powiedz nam, ile jadą paczki z UK do Polski?

Przesyłarka.pl korzysta z autorskiego systemu Parcel Alert, który pokazuje nam czas doręczenia paczek na kierunku Wielka Brytania - Polska. 87,6% przesyłek UPS doręczanych jest 3-go dnia roboczego. Oznacza to, że paczka odebrana przez kuriera w UK we wtorek już w piątek jest u odbiorcy w Polsce.

Wiemy już, ile kosztuje paczka z UK do Polski i wiemy, jaki jest czas transportu, ale nie wiemy, jak ją wysłać, żeby nie zapłacić VAT-u. Czy są tu jakieś zasady?

Tak, jest kilka reguł, które, jeśli zostaną spełnione, a mimo wszystko agencja celna UPS nałoży dopłatę celną, pokrywamy ją w imieniu naszych Klientów. Dajemy gwarancję zero VAT-u!

To ciekawe. Opowiesz o tym więcej?

Z przyjemnością. Jest kilka reguł, które muszą zostać spełnione, abyśmy opłacili naliczony VAT w Twoim imieniu, jeśli taki wystąpi.

To ryzykowne. Skąd taki pomysł?

Bo jesteśmy pewni, że nie zapłacisz tego VAT-u, jeśli spełnisz poniższe zasady.



Pierwszy warunek - wartość paczki nie może przekroczyć równowartości ok. £36

Kalkulator na Przesyłarka.pl nie przepuści zamówień, których wartość przekroczy £36. Twoje towary mogą być warte więcej, ale nie wpisuj wyższej wartości w formularzu. Nie zdarzyło nam się, aby agencja celna podważyła wycenę towaru wskazaną przez klienta, o ile zachowany został rozsądek i umiar.

Komputery o wartości £2 lub 30 kg przesyłka warta £1 budzi podejrzenia. Dlatego rozsądnie należy wpisać wartość towaru, aby zmieścić się w tej max. kwocie £36.



Druga zasada dotyczy wielkopaków, czyli kilku paczek kierowanych do jednego odbiorcy.

Agencja celna zsumuje wartość paczek wysyłanych do jednego odbiorcy. Proponujemy w takiej sytuacji dwa wyjścia: suma towarów we wszystkich paczkach nie może przekroczyć £36 (tutaj należy samodzielnie obliczyć sumę wartości wszystkich przesyłek, ponieważ kalkulator wylicza ją dla jednej paczki). To nic skomplikowanego. Wysyłasz trzy paczki, to każda nie może być warta więcej niż £12, jeśli dwie paczki – to max. wartość jednej paczki wyniesie £18. Drugim sposobem jest zaadresowanie każdej paczki do innego odbiorcy pod tym samym adresem. Czyli jeśli wysyłasz trzy przesyłki na jeden adres, jedną paczkę zaadresuj do Marty Kowalskiej, drugą do Jana Kowalskiego, a trzecią do Anny Kowalskiej. Agencja celna potraktuje je jako trzy różne przesyłki do trzech różnych osób i każda może być warta £36.

Trzecia zasada mówi o tym, aby dane odbiorcy i nadawcy były różne.

Z VAT-u zwolnione są paczki wysyłane jako prezenty. Trudno jest wysłać prezent sobie samemu, dlatego agencje celne nałożą dopłatę, jeśli nadawcą i odbiorcą będzie jedna i ta sama osoba.

Czwarta reguła - paczki wysyłane są między osobami fizycznymi

Oznacza to, że zarówno nadawca i odbiorca musi być osobą fizyczną, a nie firmą. W przeciwnym razie agencja celna naliczy dopłaty dla odbiorcy. Ta zasada często jest łamana przez osoby odsyłające dekodery. Wpisują oni Canal+ lub Cyfrowy Polsat jako odbiorcę przesyłki. Wtedy agencja celna nalicza dopłatę, której ani Canal+ ani Cyfrowy Polsat nie zapłacą i paczka utyka w urzędzie celnym. Sprawniej i taniej jest wysłać dekoder do znajomego w Polsce a on dalej kurierem krajowym wysyła do Canal+ lub Cyfrowego Polsatu. Usługę krajową można zamówić na stronie Przesyłarka.pl, jak już paczka trafi do odbiorcy.

Piąta zasada dotyczy wysyłki w celach niehandlowych.

Jeśli wysyłasz 100 sztuk słuchawek lub 80 sztuk butów, to agent celny może uznać taką paczkę, jako wysyłkę w celach handlowych, a nie jako prezent. Dlatego warto tutaj zachować rozsądek i umiar. Taniej jest wysłać dwie paczki i podzielić towar, niż narażać odbiorcę na dodatkowe koszty.

Szósty warunek dotyczy zawartości.

W przesyłce nie mogą znajdować się towary zabronione w transporcie drogowym po Brexicie. Dokładną listę można znaleźć na stronie Przesylarka.pl.

Jeśli zamówisz kuriera UPS na naszej stronie i spełnisz powyższe warunki, możesz być spokojny. Nie wystąpią dodatkowe opłaty. A jeśli agencja popełni błąd i naliczy VAT – opłacimy go za Ciebie! Zobacz regulamin naszej akcji Zero VAT-u.

Sporo tego. Czy przysłowiowy Kowalski poradzi sobie z tymi zasadami?

Wysyłamy paczki od 10 lat i znamy naszych Klientów. Bardzo dobrze radzą sobie z wysyłką przesyłek i tak naprawdę mamy tylko kilka przypadków, kiedy Klient dostał dopłatę z agencji celnej. Formularz blokuje paczki przekraczające max. wartość, a nasi konsultanci sprawdzają pozostałe zasady. Nie jesteśmy w stanie weryfikować wszystkich zamówień, ponieważ jest ich za dużo, natomiast wiele procesów jest zautomatyzowanych i pomagamy Klientom na każdym kroku.

Mam jeszcze pytanie o ubezpieczenie paczki a wartość w zamówieniu. Czy jak paczka zaginie, to odzyskam tylko max. £36?

Deklaracja wartości na potrzeby agencji celnej to coś innego niż ubezpieczenie przesyłki.

Aktualnie przesyłki z UK do Polski są ubezpieczone do £60, ale już niedługo uruchomimy większe przedziały i będzie można, za dodatkową opłatą, doubezpieczyć towar w paczce. Jeśli paczka zaginie lub zostanie uszkodzona, wtedy uzyskasz wyższe odszkodowanie niż aktualne £60.

A co z odprawą celną? Jak mam ją zrobić?

Ty jako klient nic nie musisz robić. Wystarczy, że złożysz zamówienie na stronie Przesylarka.pl. My na podstawie danych z formularza przygotujemy dokumenty celne, które wyślemy Ci mailowo dzień przed planowanym odbiorem paczki. Ty powinieneś je tylko wydrukować, podpisać i doczepić do paczki. To wszystko. Razem z dokumentami wysyłamy prostą instrukcję, także każdy wie, co należy zrobić. Dodatkowo przesyłamy do agencji celnej wersję elektroniczną dokumentów na wypadek, gdyby załączone pliki odczepiły się w trakcie transportu. Dbamy o paczki naszych Klientów, jak tylko możemy jako pośrednik. Zawsze się do nas dodzwonisz bez oczekiwania 15 minut na infolinii lub uzyskasz odpowiedź mailową max. w ciągu kilku godzin roboczych. Mamy też dyżury sobotnie, aby wysłać te paczki, które zostały zamówione po godzinach pracy biura w piątek lub pomóc w przypadku pytań nowych Klientów.

To już wiemy, jak wysłać paczki z UK do Polski i nie zapłacić VAT-u. Chciałabyś coś jeszcze powiedzieć naszym użytkownikom?

Chętnie. Poza paczkami z UK do Polski możesz wysłać z nami przesyłki z Polski do UK i wszystkich krajów UE. Wysyłając paczki z Przesylarka.pl masz pewność, że są w dobrych rękach. Mam też dla was prezent. Razem z PolishExpressem przygotowaliśmy kod rabatowy na wysyłkę paczek z UK do Polski i z Polski do UK. Wpisz hasło PolishExpress w zamówieniu, a otrzymasz 10% zniżki na paczki UPS z UK do Polski i na paczki UPS lub DHL z Polski do UK. Kod ważny jest do końca listopada 2022 roku. Dziękuję i zapraszam do kontaktu w razie dalszych pytań.