Ożywienie gospodarcze w UK znacznie wolniejsze z uwagi na kryzys w zaopatrzeniu! BCC obniżył prognozy dotyczące wzrostu PKB

Fot. Getty

British Chambers of Commerce obniżył właśnie swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w UK w trzecim kwartale z 3,5 proc. do 2,8 proc. Ożywienie gospodarcze w Wielkiej Brytanii wyraźnie spowalnia bowiem kryzys w zaopatrzeniu i braki kadrowe.

Eksperci alarmują, że Wielką Brytanię czeka gwałtowne spowolnienie wzrostu gospodarczego z uwagi na narastający kryzys w łańcuchu dostaw i braki kadrowe w wielu sektorach gospodarki. British Chambers of Commerce obniżyło właśnie swoją prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego w UK w trzecim kwartale z 3,5 proc. do 2,8 proc. Dodatkowo członkowie brytyjskiej izby gospodarczej sceptycznie ocenili plany rządu odnośnie podniesienia składki ubezpieczeniowej NI o 1,25 proc., ponieważ uważają, że zwiększona danina może również przyczynić się do dłuższego wychodzenia Brytyjczyków z pandemicznego kryzysu.

Brak kierowców i braki kadrowe coraz większym problemem w UK

Według ekspertów BCC, Wielka Brytania nadal notuje w tym roku największy wzrost gospodarczy od 1949 r., czyli odkąd zaczęto gromadzić dane na temat krajowego PKB. Wzrost gospodarczy w 2021 r. szacowany jest na 7,1 proc., a w 2022 r. - na 5,6 proc. w 2022 r. Ale wzrost taki jest wynikiem dużego spadku w roku 2020, a z optymizmem należy bardzo uważać. Zwłaszcza z uwagi na niedobór kierowców ciężarówek, globalne problemy z dostawami i spore w UK problemy z naborem ludzi do pracy, które mogą utrudnić odbicie się gospodarki po pandemii (gospodarka może powrócić do poziomu sprzed pandemii dopiero w pierwszym kwartale 2022 r.). - Przedłużający się okres dotkliwych braków w zaopatrzeniu i braków kadrowych może zakłócić ożywienie gospodarcze, zmuszając firmy do bardziej trwałego ograniczania zdolności operacyjnych, a także do zmniejszania zdolności do realizacji zamówień i zaspokojania popytu klientów. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że ogłoszona w tym tygodniu podwyżka ubezpieczeń społecznych może zdusić ożywienie gospodarcze. Wszelkie kolejne zmiany podatkowe mogą przedłużyć szkody gospodarcze spowodowane przez Covid – zaznaczył Suren Thiru z BCC.