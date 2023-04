Otrzymałeś maila od Binance? Sprawdź, co z tym zrobić

Ponieważ od dłuższego czasu ostrzegamy przed wszelkiego rodzaju oszustwami krypto, a także próbami wyłudzenia podatku od kryptowalut, kilkoro z naszych Czytelników przesłało nam maila, którego otrzymali od giełdy Binance. Jak wynika z naszych ustaleń, Binance wysłała maile do trejderów, którzy podali brytyjski adres zamieszkania podczas rejestracji na giełdzie. Mail pod tytułem: Important Tax Reporting Requirements for UK Crypto Asset Owners, jest jak najbardziej autentyczny.

Mail został wysłany z okazji zbliżającego się końca roku podatkowego (5 kwietnia 2023) i przypomina o konieczności rozliczenia przychodów z giełdy oraz ewentualnego zapłacenia podatku Capital Gains, który na Wyspach płaci się od zysków z giełd. Na złożenie deklaracji podatkowej za bieżący rok, trejderzy mają czas do 31 stycznia 2024 roku.







Mail od giełdy Binance autentyczny

E-mail wysłany przez Binance jest skierowany do posiadaczy kryptowalut zamieszkujących Wielką Brytanię, a także do wszystkich brytyjskich rezydentów podatkowych, czyli osób, które podlegają podatkom na Wyspach, choć niekoniecznie tu mieszkają. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli osoba mieszka tymczasowo poza UK, albo w UK posiada centrum interesów życiowych, mimo że sama tu nie rezyduje. Tych wszystkich osób dotyczą opublikowane przez HMRC przepisy odnośnie rozliczania zysków z kryptowalut.

Mail wyjaśnia zarówno zasady rozliczeń zysków z handlu kryptowalutami, o których pisaliśmy wcześniej, a także opisuje zmiany, które czekają trejderów w roku 2023 oraz 2024, o czym także już pisaliśmy tutaj. Jeśli miałeś przychody z kryptowalut i otrzymałeś takiego maila, powinieneś sprawdzić, czy musisz wykazać dochody z krypto i w jakim kraju to zrobić. Ogólne zasady przeczytasz w artykule o rozliczeniach kryptowalut.

Giełdy przekazują HMRC informacje o trejderach

Brytyjskie giełdy przypominają użytkownikom o konieczności wykazywania zysków z kryptowalut oraz płacenia podatku w ramach współpracy z HMRC. Wiadome jest, że giełdy przekazują informacje o zarejestrowanych trejderach do urzędu skarbowego. Ostatnio Coinbase opublikowała informację, o tym, że dane brytyjskich trejderów z portfelami krypto o wartości powyżej 5000 funtów, są przez giełdę przekazywane do HMRC. Jednocześnie także HMRC prowadzi zakrojoną na szeroką skalę kampanię, która ma spowodować wzrost liczby osób, które rozliczą się z podatku z krypto.

Trejderzy winni HMRC ponad 2 mln funtów

HMRC szacuje, że za lata 2021-2022 trejderzy są nadal “winni” urzędowi ponad 2 milionów funtów w ramach podatku od kryptowalut, z zysków, których nigdzie nie wykazali. Zidentyfikowanie posiadaczy kryptowalut oraz ściągnięcie tego podatku jest teraz priorytetem dla HMRC. W tym celu brytyjski urząd skarbowy między innymi zobowiązuje giełdy do przekazywania danych trejderów, wysyła listy do posiadaczy krypto oraz prowadzi kampanię informacyjną. Działania te wraz ze zmniejszeniem kwoty wolnej od podatku dla zysków krypto oraz zmianami na formularzach podatkowych mają utrudnić trejderom ukrywanie zysków z handlu cyfrową walutą i zapewnić wpływy do Skarbu Państwa.

Brytyjskie przepisy przyjazne trejderom krypto

Obecnie przepisy brytyjskie są przyjazne dla posiadaczy kryptowalut i po zmianach nadal będą korzystne. Do bieżącego roku podatkowego (2022/23) kwota wolna od podatku dla krypto wynosiła 12 300 funtów (po 5 kwietnia 2023 będzie to 6000 funtów) i dopiero dla zysków powyżej tej kwoty trejder płacił podatek. Dodatkowo brytyjscy trejderzy mogą rozliczyć stratę z danego roku podatkowego i wykorzystać ją w kolejnych latach dla obniżenia podatku, co jest bardzo korzystne.

Dlaczego trejderzy nie rozliczają zysków z giełd?

Wielka Brytania posiada korzystne przepisy podatkowe dla krypto trejderów, szczególnie tych, dla których handel na giełdach jest hobby lub dodatkowym źródłem przychodów. Kwota zysku od której zaczyna się płacić podatek jest dość wysoka. Jeśli trejder w każdym miesiącu zarobiłby 1000 funtów z giełdy, nie zapłaci podatku wcale. Od rocznej nadwyżki ponad 12 300 funtów zapłaci 10% lub 20% podatku w zależności od całkowitych dochodów. Koszty sporządzenia rozliczeń przez księgowego są zbliżone do kosztów rozliczeń samozatrudnionych, a proces przygotowania niezbędnych do rozliczeń dokumentów jest wspierany przez giełdy, które oferują różnorodne możliwości eksportu transakcji. Dziwi więc fakt, że trejderzy w UK nie wykazują swoich dochodów, narażając się na problemy ze strony HMRC. Być może wynika to z niewiedzy i nieznajomości korzystnych przepisów brytyjskich lub też ze złudnego poczucia, że handel kryptowalutami zapewnia anonimowość.

Osoby, które nie wykazały przychodów z krypto za poprzednie lata, nadal mogą to zrobić. Na chwilę obecną grozi im kara 100 funtów. Na złożenie deklaracji, która obejmie zyski z okresu 6 kwietnia 2022 do 5 kwietnia 2023, jest czas do stycznia przyszłego roku.

Oto treść maila, który do trejderów wysłała giełda Binance:

Hi Binancians,

As we head towards the end of the current UK tax year it is timely to remember the tax reporting requirements associated with gains made on cryptoassets for UK tax residents and to plan ahead.

In the recent budget, the chancellor announced that from the 2024/25 UK tax year there will be a separate category on the self-assessment tax return for reporting gains and losses made on cryptoassets. The treasury anticipates that this will generate an additional GBP 10 million in revenue per year.

Whilst the rules on taxation of crypto assets have not changed, the treasury is hoping that the separate category will raise awareness of the requirement to report gains made. This comes as a timely reminder as we approach the end of the current tax year to consider your tax reporting requirements.

HMRC treats cryptoassets as capital assets. Therefore, when you dispose of a crypto asset the transaction will be subject to capital gains tax treatment. Disposal of crypto assets includes selling crypto for fiat, trading crypto for crypto, spending crypto on goods/services and gifting crypto (unless to your spouse). The gain or loss is calculated by taking the GBP value of the crypto asset at the date of disposal, less the GBP value of the crypto asset at the date of acquisition.

In the UK there is a GBP 12,300 capital gains tax-free allowance for the 2022/23 UK tax year. This means you can realise gains of up to GBP 12,300 without paying capital gains tax. If this allowance is not used within the tax year, it does not carry forward and as such you will lose it. The capital gains tax-free allowance will be reduced to GBP 6,000 for the 2023/24 UK tax year and to GBP 3,000 for the 2024/25 UK tax year and beyond.

Note that there are specific rules around the same crypto assets bought and sold on the same day and within a 30-day period. As such it is not possible to sell an asset solely for the purpose of realising the gain and then repurchase it within 30 days.

If your total capital gains for the year are in excess of the capital gains tax-free allowance, then you will need to register for self-assessment and report your gains to HMRC. If your gains are less than the capital gains tax-free allowance, then you do not need to report your gains to HMRC unless you are already registered for self-assessment and your total proceeds of assets sold are more than four times the tax-free allowance.

It is important to note that not all transactions involving crypto assets are subject to capital gain tax treatment and certain transactions may instead be subject to income tax. For example, rewards received from mining, airdrops and staking are likely to subject to income tax on the GBP value of the assets at receipt. Future gains/losses made on a subsequent disposal of the asset are subject to capital gains tax treatment.

Capital gains tax will be due on gains made in excess of the allowance and will be subject to capital gains tax at 10% or 20% depending on your total income and gains. Income tax due on relevant crypto asset transactions will be due at 20, 40 or 45% depending on your total income and gains.

For more information please see HMRC’s guidance on crypto asset taxation here.

