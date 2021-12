Oto zmiany w Universal Credit, National Insurance i emeryturach, które wchodzą w życie w 2022 roku

Dobrą informacją dla osób pobierających Universal Credit jest zwiększenie od kwietnia 2022 roku wysokości świadczeń zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych. Ale nie jest to jedyna zmiana, która wejdzie w życie od przyszłego roku. Dotyczy ona także emerytur i składek National Insurance.

Szacuje się, że do sierpnia 2020 roku zasiłki w Wielkiej Brytanii pobierało około 22,8 mln osób. Rok 2021, który właśnie mija, przyniósł pewne utrudnienia osobom, które korzystają z pomocy państwa. Rząd nie zgodził się bowiem na przedłużenie dodatku do UC w wysokości 20 funtów tygodniowo. Nadchodzący 2022 rok będzie rokiem kolejnych zmian w świadczeniach socjalnych, z którymi warto już teraz się zapoznać.

Podwyżka Universal Credit

Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło, że od 11 kwietnia 2022 roku zwiększy Universal Credit zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI). Wszystkie inne świadczenia także zostaną zwiększone zgodnie z CPI na poziomie 3,1 proc. Obejmie to zasiłki dla osób w wieku produkcyjnym, świadczenia mające na celu pomoc w zaspokojeniu dodatkowych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zasiłki opiekuńcze.

Jednak w przypadku innych świadczeń, które są uzależnione od dochodów, trudniej jest obliczyć dokładną kwotę, o jaką wzrosną świadczenia.

Wzrost emerytur

Minister ds. pracy i emerytur ogłosił 25 listopada wzrost emerytury państwowej do 141,85 funta tygodniowo i pełnej stawki emerytury państwowej do 185,15 funta tygodniowo.

Wzrost składki National Insurance

Ogłoszono również zmiany dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance), którego wysokość zależy od statusu zatrudnienia i wysokości zarobków. Od 6 kwietnia 2022 roku do 5 kwietnia 2023 roku składki National Insurance wzrosną o 1,25 proc. Rząd twierdzi, że zostaną przeznaczone na NHS i opiekę społeczną w Wielkiej Brytanii.

Podwyżka dotyczyć będzie:

- Class One (klasa pierwsza) – opłacana przez pracowników

- Class Four (klasa czwarta) – opłacana przez osoby samozatrudnione

- Secondary Class One, 1A i 1B (drugorzędna klasa pierwsza, 1A i 1B) – opłacana przez pracodawców.

Podwyżka nie będzie miała zastosowania u osób, które przekroczyły wiek emerytalny.

Oto, jak będzie to działać w latach 2022-23

Podstawowa stawka/wyższa stawka pracownika Class One:

Stawki na lata 2021-22: 12 proc./2 proc.

Stawki na lata 2022-23: 13,25 proc./3,25 proc.

Podstawowa stawka/wyższa stawka pracodawcy Class One:

Stawki na lata: 2021-22: 13,8 proc.

Stawki na lata: 2022-23: 15,05 proc.

Opłacana przez osoby samozatrudnione Class Four:

Stawki na lata 2021-22: 9 proc./ 2 proc.

Stawki na lata 2022-23: 10,25 proc./ 3,25 proc.

Osoby pobierające zasiłki bez konta bankowego

Około 380 000 osób, które nie mają kont bankowych, może obecnie korzystać z kont kart pocztowych w celu wypłaty emerytury lub zasiłków. Miało to ulec zmianie 30 listopada 2021 roku, kiedy to osoby te przeszły do kategorii wyjątków dotyczących płatności.

Ministerstwo ds. Emerytur potwierdziło jednak we wrześniu, że konta kart pocztowych pozostaną otwarte do listopada 2022 roku z powodu pandemii.

Usługa wyjątków dotyczących płatności umożliwia osobom nieposiadającym konta bankowego dostęp do wypłat świadczeń za pośrednictwem sieci PayPoint. Gotówkę można wypłacić za pomocą karty płatniczej, vouchera w wiadomości e-mail lub SMS-a z unikalnym numerem referencyjnym.

Każdą z tych metod należy przedstawić w punktach PayPoint, które znajdują się w sklepach i kioskach.