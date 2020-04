Co robią dzieci w internecie? Oto zagrożenia, które czyhają na twoje dziecko w sieci

Czy wiesz co robić, by ochronić dziecko przed treściami o radykalnym lub seksualnym charakterze?

Przymusowa izolacja siłą rzeczy sprawiła, że nasze pociechy znacznie więcej czasu spędzają przed komputerem – i to nie tylko w trakcie nauki online, ale też w godzinach poza „szkołą”, gdy zwyczajnie się w domu nudzą. W internecie czyhają na nie jednak przeróżne zagrożenia, które mogą być tym bardziej niebezpieczne, im dłużej będzie trwała izolacja. Czy wiecie zatem, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?

Dzięki internetowi możemy sobie pozwolić w dobie lockdownu na namiastkę kontaktu z bliskimi – w końcu możemy z nimi pisać lub rozmawiać na żywo, przy pomocy różnych komunikatorów i wysokiej jakości kamerek. Jak jednak głosi słynne przysłowie, każdy kij ma dwa końce, a zatem i internet ma swoje dobre i złe strony. A na te ostatnie narażone są w szczególności dzieci, które często nie są w stanie rozróżnić treści pozytywnych od tych negatywnych i które są bardzo podatne na manipulację.

Oto lista najczęstszych zagrożeń, jakie czyhają na dzieci w internecie:

Treści o charakterze seksualnym , w tym prowadzące do wykorzystywania seksualnego nieletnich;

Radykalne treści ;

Sexting – obrazy lub treści o charakterze seksualnym, często kierowane do dzieci lub nastolatków przez ich rówieśników;

Cybernękanie – zachowanie polegające na nękaniu, poniżaniu, zastraszaniu danej osoby przy pomocy komunikacji cyfrowej;

Ekspozycja na treści nieodpowiednie dla wieku, takie jak pornografia ;

Ekspozycja na treści szkodliwe – choćby te dotyczące samobójstw.

Jeśli sądzisz, że twoje dziecko padło w UK ofiarą przestępcy seksualnego (online lub offline), to powinieneś bezzwłocznie skontaktować się z policją pod nr 999. Jeśli zaś uważasz, że treści przesyłane twojemu dziecku są niestosowne, to możesz zgłosić je specjalnej agencji National Crime Agency-CEOP (Child Exploitation and Online Protection).

W przypadku ekspozycji dzieci na radykalne treści, z pomocą przychodzą rodzicom w UK następujące strony: Educate Against Hate Parents’ Hub (strona z poradami, jak chronić dziecko przed różnego rodzaju ekstremalnymi ideami) oraz Let’s Talk About It (strona poświęcona ochronie dzieci przed radykalizacją dokonującą się online). Ponadto w przypadku podejrzenia członka rodziny, przyjaciela lub innego bliskiego o radykalizację, można zadzwonić na policję pod nr 0800 789 321 lub 101.

Jeśli chodzi o sexting i podejrzenie, że dziecko wysyła lub otrzymuje od kogoś (w tym od rówieśnika) nagie zdjęcia lub inne treści o charakterze seksualnym, to warto zaglądnąć na dedykowane rodzicom i opiekunom strony takie jak NSPCC i Thinkuknow. Z kolei w zakresie cybernękania, stosowne porady można znaleźć na rządowej stronie dotyczącej zapobieganiu znęcaniu się. Ważne informacje znajdą też wreszcie na oficjalnej stronie rządowej rodzice i opiekunowie, którzy podejrzewają, że dziecko boryka się z problemami psychicznymi.

Jeśli chodzi o treści o charakterze pornograficznym, to rodzice mają szereg narzędzi umożliwiających im blokowanie witryn dla dorosłych, w tym witryn ściśle pornograficznych. Istotne informacje na temat kontroli rodzicielskiej w UK można znaleźć na takich stronach jak Internet Matters czy UK Safer Internet Centre.