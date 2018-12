Oto praca życia dla narciarza. Cały rok na stoku i jeszcze za to płacą!

Andrzej Bargiel to człowiek, który urodził się dla gór i to właśnie tam spędza najwięcej swojego czasu. Mimo niebezpieczeństw, jakie kryją górskie stoki i dużego ryzyka, stawia sobie coraz trudniejsze...

"Polish Express" rozdaje bilety na przebojową polską komedię! Jeśli masz ochotę na dobre, polskie, współczesne kino to mamy coś akurat dla Ciebie! "Planeta Singli" to komedia romantyczna, na jaką zasługują...

W weekend w UK sypnie śniegiem, a temperatura powietrza spadnie do – 8 st. C

Nadchodzący weekend będzie mroźny i wilgotny – na północy kraju temperatura powietrza spadnie nawet do – 8 st. C, a w wielu regionach sypnie śniegiem. To może być jednak tylko przedsmak tego, co czeka...