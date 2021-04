Oto praca marzeń w 9 zawodach, które naprawdę istnieją

Niezależnie od tego, jak bardzo lubicie swoją pracę, istnieją na świecie zawody, które przyciągną uwagę każdego z nas. Praca marzeń to traf, jednak zawsze można szczęściu dopomóc, jeśli wiemy, gdzie go szukać. Oto 9 nieprawdopodobnych zawodów, w których zatrudnieniemoże być spełnieniem marzeń.

Istnieją na świecie nietypowe zawody, o których wielu z nas nie ma nawet pojęcia, jednak zatrudnienie w nich wzięlibyśmy pod uwagę ze względu na ich wyjątkową atrakcyjność. Przedstawiamy 9 zawodów, w których praca jest czystą przyjemnością.

Profesjonalny przytulacz

Jeszcze przed pandemią zawodowe przytulanie ludzi stało się popularnym zajęciem. Jedną z pierwszych osób, które wpadły na to, że mogą w ten sposób zarabiać na życie, była pewna mieszkanka Nowego Jorku, Samantha Hess. Założyła ona biznes Cuddle up to Me, jednak obecnie na całym świecie działa wiele tego typu firm.

Pingwinolog

Pingwinolog to inaczej zoolog ze specjalizacją, która sprowadza się do badań nad pingwinami. Wprawdzie osoby te muszą pracować w mroźnych warunkach związanych z miejscem naturalnego występowania tych ptaków, jednak towarzystwo pingwinów niewątpliwie rekompensuje im trudy wykonywanego zawodu.

Ogrzewacz łóżka

Nie słyszeliście nigdy wcześniej o takim zawodzie? Nie jesteście jedyni. Okazuje się jednak, że naprawdę takie zajęcie istnieje i najczęściej oferowane jest w hotelach, które zatrudniają ludzi do tego, aby ogrzewali łóżka gości zanim ci wejdą do swoich pokoi. W ten sposób gwarantuje się podobno gościom lepszy sen. Dr Chris Idzikowski, który jest dyrektorem Sleep Centre twierdzi, że istnieje mnóstwo dowodów naukowych na poparcie tej teorii.

Tester herbaty

Osoby pracujące jako tzw. testerzy herbaty zarabiają na życie nie tylko smakując przeróżne gatunki herbat, ale także podróżując po świecie. Jakby tego było mało, zazwyczaj są bardzo dobrze opłacani. Jeśli natomiast nie lubimy herbaty, warto poszukać pracy w podobnych zawodach polegających na testowaniu lodów, piwa, wina, czy czekolady.

Tester zjeżdżalni wodnych

Mimo że oferty pracy dla testerów zjeżdżalni wodnych należą do rzadkości, to jednak się zdarzają. Szczęściarze mają jednak nie tylko skorzystać ze świetnej zabawy na zjeżdżalniach, ale także podróżować po świecie. Wygląda to tak, jakby płacono im za bycie na wakacjach.

Piszący teksty do ciastek z wróżbą

Każdy z nas zna ciasteczka z wróżbami, jednak mało kto zapewne zastanawiał się nad tym, że teksty do wróżb są pisane przez konkretne osoby, które muszą wykazać się przede wszystkim kreatywnością.

Profesjonalny śpioch

Są na świecie osoby, które zapytane o to, co najbardziej lubią robić w życiu, wymienią spanie. Profesjonalne śpiochy są zatrudniane zwykle przez naukowców do badań, którzy analizują np. to, jak sen wpływa na pracę mózgu lub serca. Reasumując – śpimy dla dobra nauki. Warto też wiedzieć, że hotele także zatrudniają profesjonalnych śpiochów, którzy testują komfort spania w nich.

Oglądacz Netflixa

Dla wielu osób, szczególnie w czasie pandemii, oglądanie seriali i filmów na Netflixie stało się częstym zajęciem. Jak się okazuje, są też tacy, dla których jest ono sposobem zarabiania na życie. Zatrudnieni przez Netflixa oglądacze są często dobrze opłacani i mają oni także w zakresie swoich obowiązków otagowywanie filmów i seriali.

Opiekujący się pandami

Jakakolwiek aktywność wymagająca przebywania z misiami panda należy niewątpliwie do przyjemnych zajęć. Prawdziwą pracą marzeń można zatem nazwać opiekuna tych niezwykłych zwierząt, który zajmuje się – oprócz karmienia ich – także ich przytulaniem i zabawą z nimi.