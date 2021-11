Oto pięć zmian w zasiłkach w Wielkiej Brytanii w najbliższym czasie

Powoli zbliża się czas przedświątecznych zakupów, dlatego finanse – zwłaszcza w czasie wysokiej inflacji – będą zaprzątać głowę wielu z nas w ciągu najbliższych tygodni. Osoby pobierające benefity powinny zatem wiedzieć o tych pięciu zmianach w zasiłkach w czasie tej zimy.

Wiele osób pobierających zasiłki na Wyspach zostało już dotkniętych obniżką Universal Credit o 20 funtów. Jeśli połączymy to z zakończeniem programów wsparcia, jak np. furlough czy pomoc dla osób samozatrudnionych, tegoroczne Święta Bożego Narodzenia mogą być znacznie trudniejsze niż zwykle. Planowanie zatem jest niezbędne.

Pięć zmian w zasiłkach

Korzystając z systemu świadczeń socjalnych, warto wiedzieć o zmianach, które dotkną osoby pobierające zasiłki w okresie świątecznym. Pierwszą jest związana ze Świętami Bożego Narodzenia zmiana dat wypłat benefitów.

Ze względu na to, że Universal Credit i inne zasiłki nie są wypłacane w weekendy oraz Bank Holidays, a w grudniu okres świąteczny kwalifikuje się do ustawowego wolnego, wypłat zasiłków możemy spodziewać się przed czasem.

Święta wypadają w sobotę, a Boxing Day w niedziele, co oznacza, że zarówno poniedziałek (27 grudnia) jak i wtorek (28 grudnia) będą dniami wolnymi od pracy w tym roku. Jeśli zatem termin wypłaty naszego zasiłku wypada 25, 26, 27 lub 28 grudnia, pieniędzy możemy spodziewać się w piątek – 24 grudnia.

Jeśli z kolei termin wypłaty zasiłku wypada 1, 2 lub 3 stycznia – możemy spodziewać się pieniędzy na koncie już 31 grudnia.

Bonus świąteczny

Osoby, które pobierają określone zasiłki, powinny także na święta otrzymać bonus w wysokości 10 funtów z początkiem grudnia. Pieniądze te nie są oferowane tym, którzy pobierają wyłącznie Universal Credit.

Bonus trafia z kolei do osób pobierających Personal Independence Payments (PIP), Jobseeker’s Allowance, Incapacity Benefit i inne zasiłki.

Zmiany w Working Tax Credit

Osoby ubiegające się o dodatek Working Tax Credit nie muszą informować HMRC o tymczasowym skróceniu godzin pracy podczas pandemii. Oznacza to, że nawet gdy godziny danej osoby zostały skrócone, jest ona traktowana tak, jakby pracowała w normalnych godzinach i nie ma to wpływu na wypłatę zasiłku. HMRC twierdzi jednak, że wymóg ten wróci od 25 listopada, a to z kolei będzie oznaczało, ze wszelkie zmiany godzin pracy muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego miesiąca, w przeciwnym razie tym, którzy tego nie zrobią, będzie grozić grzywna w wysokości 300 funtów.

Wyłapywanie oszustw zasiłkowych

Ministerstwo Pracy i Emerytur wprowadza nowe środki do walki z oszustami zasiłkowymi i sprawdzaniem osób pobierających świadczenia. Zgodnie z nowymi zasadami osoby otrzymujące Universal Credit będą proszone o zrobienie sobie zdjęcia przed domem niedaleko znaku ulicy, a także ze swoją lokalną gazetą.

Ministerstwo twierdzi, że nowe zasady dotyczące sprawdzania zasiłkowiczów są środkami ostatecznymi stosowanymi u niewielkiej liczby osób.

Nowe wsparcie dla mieszkańców Szkocji

W Szkocji wchodzą zmiany w zasiłkach dla rodzin i opiekunów. Od 22 listopada zasiłek na dzieci Disability Living Allowance zostanie zastąpiony zasiłkiem Child Disability Payent. W zależności od indywidualnej sytuacji dziecka zasiłek wzrośnie z 23,70 funtów tygodniowo do 89,60 funtów tygodniowo.