Fot. Getty

Inflacja wszystkim nam daje po kieszeni, ale po całym roku pracy lub nauki trudno jest sobie odmówić wyjazdu choć na tydzień upragnionych wakacji. Gdzie w 2022 r. można dobrze wypocząć, wygrzać się w słońcu, wymoczyć w morzu, a jednocześnie nie przepłacić? O tym przeczytacie poniżej!

Słoneczny Brzeg w Bułgarii i Marmaris w Turcji zostały w tym roku uznane za najbardziej przystępne miejsca na wczasy. To właśnie te miejscowości znalazły się na szczycie najciekawszych wakacyjnych resortów w dorocznym raporcie Family Holiday Report - „Office Travel Money”. Beach Barometer, opracowany przez firmę turystyczną Tui, oszacował w tych dwóch miejscowościach koszt 12 typowych wydatków wakacyjnych na £86. W obrębie tych wydatków znajdują się m.in. rodzinny posiłek, napoje, zakup kremu do opalania i środka odstraszającego na owady, a także zakup zabawek na plażę, rodzinne lody i przejażdżkę rowerem wodnym. I choć w ostatnim czasie turecka gospodarka boryka się z ogromną inflacją, to osłabienie lokalnej waluty okazuje się wciąż bardzo korzystne dla turystów przyjeżdżających do Turcji z UK.

Gdzie na wakacje w 2022 roku

Wakacje w słonecznym Brzegu i Marmaris są w tym roku droższe o ok. 10 proc. w testach do testowania sprzed pandemii, i tak są one w tych miejscowościach o ponad 20 proc. tanie niż w najtańszym obszarze euro – na portugalskim obszarze Algarve. Tam za 12 płacisz daną magiczną pozycję, aby dać już 108. W kolejności kolejek uplasowały się Funchal na Maderze (125 zł), Costa Del Sol w Irlandii (127 zł) i Korfu w Grecji (133 zł). Najdroższe od kolei są Ibiza (186 £) i Apulia we Włoszech (185 £).

Najwyższy wzrost cen wakacji zaobserwowano na Krecie, gdzie trzeba w tym roku zapłacić ok. 37,7 proc. więcej, niż przed pandemią. Obecnie koszt 12 typowych wydatków wakacyjnych na Krecie to blisko £161.

