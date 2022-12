Oto najszczęśliwsze miejsca do życia w Wielkiej Brytanii w 2022 roku. Jak w rankingu wypadły poszczególne gminy Londynu?

Co Wyspiarze cenią sobie najbardziej w swoim miejscu zamieszkania?

Które miejsca były najchętniej wybierane do życia w UK w 2022 roku?

Znamy wyniki rankingu Happy at Home Index 2022!

Już po raz 11. Rightmove opublikował swój prestiżowy ranking Happy at Home Index 2022, czyli zestawienie ponad 200 najszczęśliwszych miejsc do życia w Wielkiej Brytanii, oparte na relacjach i odczuciach ich mieszkańców. Tegorocznym zwycięzcą okazało się miasto St Ives w Kornwalii, a jak w rankingu wypadły poszczególne gminy Londynu?

Rightmove Happy at Home Index 2022

Poniżej prezentujemy Wam pierwszych 20 najszczęśliwszych miejsc do życia w Wielkiej Brytanii zgodnie z wynikami prestiżowego rankingu Rightmove Happy at Home Index 2022 (w nawiasach podano, kolejno, zaokrąglone, średnie ceny nieruchomości i miesięcznego czynszu):

1. St Ives, Kornwalia (£523 000; £1 152)

2. Galashiels, Szkocja (£153 000; £530)

3. Woodbridge, Suffolk (£481 000; £1 196)

4. Hexham, Northumberland (£262 000; £810)

5. Perth, Szkocja (£179 000; £812)

6. Harrogate, Yorkshire and the Humber (£381 000; £1327)

7. Anglesey, Walia (£324 000; £766)

8. Bury St Edmunds, Suffolk (£334 000; £1 368)

9. Stirling, Szkocja (£197 000; £990)

10. Cirencester, Gloucestershire (£382 000; £1 331)

11. Richmond-upon-Thames, Londyn (£1 153 00; £3 931)

12. Falmouth, Cornwall (£373 000; £1 289)

13. Monmouth, Walia (£331 000; £1 104)

14. Leamington Spa, Warwickshire (£383 000; £1 274)

15. Worcester, West Midlands (£286 000; £1 059)

16. Northwich, Cheshire (£246 000; £942)

17. Altrincham, Cheshire (£615 000; £2 297)

18. Macclesfield, Cheshire (£292 000; £1 146)

19. Newbury, Berkshire (£380 000; £1 364)

20. Llandudno, Walia (£260 000; £760)

Najszczęśliwsze miejsce do życia w Londynie w 2022 roku

Zgodnie z rankingiem Rightmove Happy at Home Index 2022, najszczęśliwszym miejscem do życia w Londynie po raz kolejny okazała się gmina Richmond-upon-Thames. Ta położona w południowo-zachodniej części Londynu dzielnica, słynąca z terenów zielonych (Richmond Park, ogrody Kew Gardens), a także z usytuowanych wzdłuż rzeki pubów, uplasowała się na najwyższym miejscu w zestawieniu Rightmove pośród wszystkich dzielnic Londynu po raz ósmy z rzędu. Richmond-upon-Thames od dawna jest jednym z najbardziej pożądanych miejsc do życia w Londynie, pomimo tego, że w zestawieniu ogólnokrajowym gmina sporo w tegorocznym rankingu straciła (w zeszłym roku dzielnica uplasowała się na miejscu drugim). Z badania wynika, że mieszkańcy Richmond-upon-Thames cenią sobie przede wszystkim liczne na terenie ich dzielnicy tereny zielone, a także zadbane obiekty sportowe i rekreacyjne.

Nie dziwi mnie, że Richmond po raz kolejny zostało uhonorowane tytułem najszczęśliwszego miejsca do życia w Londynie — mówi w mediach brytyjskich Xavier Marqués-Wicks z agencji nieruchomości Chestertons. I dodaje: - To bardzo ładna okolica. To klasyczna miejska wioska z ogromną ilością zieleni tuż za progiem. Richmond Park jest piękny, a przez Thames Towpath przepływają jedne z najpiękniejszych odcinków Tamizy. [Dzielnica] zapewnia ludziom bardzo wygodny styl życia — możesz prowadzić wiejski styl życia na świeżym powietrzu lub miejski styl życia. W Richmond możesz robić jedno i drugie.

Ranking Happy at Home Index 2022 – gdzie uplasowały się inne gminy Londynu?

Gmina Richmond-upon-Thames uplasowała się w Ranking Happy at Home Index 2022 na miejscu 11., natomiast kolejne, najwyższej sklasyfikowane stołeczne gminy, znalazły się na znacznie odleglejszych miejscach. I tak 49. miejsce zajęło Islington, stając się tym samym drugim najszczęśliwszym obszarem Londynu, natomiast miejsca 51. i 53. zajęły odpowiednio Westminster i Wandsworth.

A oto miejsca, które zajęły w rankingu inne znane gminy Londynu:

51. Westminster

55. Southwark

71. Camden

82. Hackney

96. Bromley

128. hammersmith and Fulham

136. City of London

138. Greenwich

170. Ealing

203. Harrow

204. Enfield

Co Wyspiarze cenią sobie najbardziej w swoim miejscu zamieszkania?

Okazuje się, że na zadowolenie z miejsca zamieszkania największy wpływ mają czynniki osobiste, takie jak przyjaźń sąsiedzka czy poczucie przynależności – Tegoroczny ranking Happy at Home naprawdę pokazuje, że czynniki, które sprawiają, że ludzie są szczęśliwi, mieszkając w swojej okolicy, to nie tyle fizyczne aspekty tej okolicy, ale bardziej aspekty osobiste, takie jak nasze poczucie przynależności, społeczność i ludzie. Ostatnie miesiące były bez wątpienia trudne dla wielu ludzi, a jak dowiedzieliśmy się podczas kolejnego trudnego okresu w 2020 roku, często szukamy wtedy wsparcia i szczęścia na naszym lokalnym obszarze i [naszej] społeczności – wyjaśnia Tim Bannister z Rightmove.

