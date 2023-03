Oto najlepsze miejsca wakacyjne w UK przyjazne zwierzętom. Gdzie warto wybrać się ze swoim pupilem?

Co ciekawe na szczycie listy znalazł się rejon w Szkocji.

Nowe badanie ujawniło 10 najlepszych „najbardziej przyjaznych zwierzętom” wakacyjnych miejsc kempingowych, do których można zabrać swojego czworonożnego przyjaciela. Pozycję pierwszą w rankingu zajął szkocki region. Przy okazji sporządzono także ranking 10 najpopularniejszych miejsc do biwakowania na Wyspach.

Wielkimi krokami zbliżamy się do tegorocznych Świąt Wielkanocnych, a wraz z nimi długiego weekendu, w czasie którego mieszkańcy Wysp wybierają się na pierwsze wiosenne wycieczki między innymi po najciekawszych regionach Wielkiej Brytanii, kiedy to prawdopodobieństwo niepogody jest już znacznie mniejsze.





Gdzie na wyjazd ze zwierzakiem?

Wielu z nas na wycieczki chętnie wybiera się ze swoim czworonożnym pupilem, dlatego też ważną informacją jest ta, gdzie możemy zatrzymać się z nim bez żadnych problemów. Ponieważ niebawem zaczyna się sezon kempingowy, w czasie którego spędzamy większość czasu na świeżym powietrzu, zabranie na niego czworonożnego przyjaciela jest obowiązkowe.

Mając na uwadze potrzeby właścicieli zwierząt, przygotowano ranking miejsc kempingowych w całej Wielkiej Brytanii, które są najbardziej przyjazne zwierzętom. Zdradzimy, że na szczycie listy znalazł się rejon w Szkocji.

Ranking miejsc kempingowych najbardziej przyjaznych zwierzętom

Przy tak wielu miejscach kempingowych w Wielkiej Brytanii eksperci ze strony internetowej GO Outdoors ze sprzętem outdoorowym sklasyfikowali regiony, które oferują miejsca najbardziej przyjazne zwierzętom.

Według przeprowadzonego badania, Dumfries i Galloway na Southern Uplands jest najlepszym regionem w Wielkiej Brytanii pod względem kempingów przyjaznych zwierzętom. Badania pokazują, że 95 procent miejsc w okolicy zezwala na pobyt zwierząt.

Możliwości kempingowe w Dumfries i Galloway obejmują zarówno ciche farmy, jak Balloch O Dee, jak i tętniący życiem park wakacyjny Auchenlarie z basenem, barem i bistro. W regionie znajduje się również wiele szlaków na piesze wędrówki, na które można zabrać swojego zwierzaka. Są to między innymi ścieżka spacerowa Burns, obwód River Nith i Striding Arches.

Inne regiony, które pojawiły się w pierwszej piątce w rankingu to Cambridgeshire, Gloucestershire, Swansea i Snowdonia. Według badań odpowiednio 92 proc., 90 proc., 89 proc. i 88 proc. znajdujących się w nich kempingów zostało uznanych za przyjazne dla zwierząt.

Oto 10 najbardziej przyjaznych zwierzętom rejonów na kempingi w Wielkiej Brytanii:

1.Dumfries & Galloway — 95 proc. kempingów jest przyjaznych zwierzętom

2. Cambridgeshire — 92 proc. kempingów przyjaznych zwierzętom

3. Gloucestershire — 90 proc. kempingów przyjaznych zwierzętom

4. Swansea — 89 proc. kempingów przyjaznych zwierzętom

5. Snowdonia — 88 proc. kempingów przyjaznych zwierzętom

6. Cumbria & Lake District — 88 proc. kempingów przyjaznych zwierzętom

7. Dorset — 87 proc. kempingów przyjaznych zwierzętom

8. Kornwalia – 86 proc. kempingów przyjaznych zwierzętom

9. Mur Hadriana – 85 proc. kempingów przyjaznych zwierzętom

10. Pembrokeshire — 85 proc. kempingów przyjaznych zwierzętom

Najpopularniejsze miejsca kempingowe w UK

W badaniu przyjrzano się również najpopularniejszym miejscom kempingowym w Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak cena, czy dostęp do Internetu. Park Narodowy Cairngorms został uznany za najlepsze miejsce do biwakowania w Wielkiej Brytanii. A do popularnych miejsc kempingowych, wśród których znajdują się oszałamiające krajobrazy zapierające dech w piersiach, należą Wigwam Holidays Glenlivet i Glenshee Glamping.

Z kolei pięć najlepszych brytyjskich miejsc kempingowych na liście GO Outdoors znajduje się w Szkocji, a Dumfries i Galloway, Fort William, Scottish Highlands i Isle of Skye zajmują odpowiednio drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce.

Oto 10 miejsc w UK najlepszych na kemping

1. Cairngorms — ocena kempingu 9,36/10

2. Dumfries & Galloway — ocena kempingu 8,79/10

3. Fort William — ocena kempingu 7,53/10

4. Scottish Highlands — ocena kempingu 7,30/10

5. Wyspa Skye — ocena kempingu 7,10/10

6. Suffolk — ocena kempingu 7,08/10

7. Conwy — ocena kempingu 6,89/10

8. Swansea — ocena kempingu 6,73/10

9. Kornwalia - ocena kempingu 6,58/10

10. Norfolk — ocena kempingu 6,28/10.

