Oto najdroższa ulica Anglii! W przeszłości mieszkał na niej sam Oscar Wilde

Fot. Getty

Kiedyś ta ekskluzywna ulica w Londynie była domem dla wielkich pisarzy i artystów, w tym Oscara Wilde'a. Dziś okazuje się, że Tite Street w zachodnim Londynie jest najdroższą ulicą w Anglii i Walii.

Średnia cena domu na Tite Street w zachodnim Londynie wynosi £28,9 mln, a to sprawia, że to historyczne zagłębie wielkich pisarzy i artystów stanowi obecnie najdroższą ulicę w Anglii i Walii. Ulica biegnie w dzielnicy Kensington and Chelsea, gdzie wraz z Westminster, znajduje się większość z 10 najdroższych ulic w kraju. I chyba marnym pocieszeniem jest informacja, że średnia cena nieruchomości w wysokości £28,9 mln jest tu o 5 proc. niższa niż rok temu, gdy dom na najdroższej ulicy (wówczas była nią Avenue Road w londyńskim St John's Wood), kosztował £30,5 mln. Pocieszeniem nie jest też fakt, że w innych regionach wartość najdroższych nieruchomości rosła znacznie szybciej, niż w Londynie – np. na północy Anglii i West Midlands ceny rosły w tempie 11 proc. w ciągu roku, na północnym zachodzie – 5 proc. a w East Midlands – 4 proc.

Najdroższe ulice w Anglii i Walii

Poniżej prezentujemy Wam najdroższe ulice w Anglii i Walii w 2021 r.

Greater London – Tite Street, Chelsea, ze średnią ceną domu na poziomie £28 902 000

South-east England – South Ridge, Weybridge, Surrey, ze średnią ceną domu na poziomie£7 125 000

North-west England – Barrow Lane, Hale, Altrincham, Greater Manchester, ze średnią ceną domu na poziomie £3 706 000

East Anglia – Chaucer Road, Cambridge, ze średnią ceną domu na poziomie £3 610 000

South-west England – Pearce Avenue, Poole, Dorset, ze średnią ceną domu na poziomie £3 478 000

East Midlands – Benscliffe Road, Newtown Linford, Leicester, ze średnią ceną domu na poziomie £3 288 000

West Midlands – Carpenter Road, Edgbaston, Birmingham, ze średnią ceną domu na poziomie£3 088 000

North of England – Old Hall Road, Windermere, Cumbria, ze średnią ceną domu na poziomie £2 508 000

Wales – Benar Headland, Pwllheli, Gwynedd, ze średnią ceną domu na poziomie £2 152 000

Yorkshire and the Humber – Fulwith Mill Lane, Harrogate, North Yorkshire, ze średnią ceną domu na poziomie £1 797 000.



Nie przegap: Pilot samolotu wysadził pijanego Polaka na Islandii, bo nasz rodak był nieznośnym pasażerem