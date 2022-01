Oto najdłużej pozostająca w związku małżeńskim para w Wielkiej Brytanii! Ron i Joyce właśnie obchodzili 81 lat małżeństwa

Fot. Getty

Ron i Joyce Bond właśnie świętowali 81. rocznicę wstąpienia w związek małżeński. 100-letnia Brytyjka i jej 102-letni mąż pod względem długości pozostawania w związku małżeńskim nie mają sobie równych.

Najdłużej poślubiona para w Wielkiej Brytanii obchodziła właśnie 81. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Seniorzy zdradzają, że sekretem ich długiego i szczęśliwego małżeństwa było stosowanie zasady jednoczesnego „dawania i brania”. 102-letni Ron i 100-letnia Joyce Bond, świętowali swoją rocznicę 4 stycznia – to właśnie tego dnia, tylko w 1941 r., Brytyjczycy ślubowali sobie miłość i wierność przed Urzędem Stanu Cywilnego w Newport Pagnell. Ron miał wówczas 21 lat, a Joyce 19. Para celebrowała wspólne małżeńskie życie w wiosce dla emerytów ExtraCare’s Shenley Wood Retirement Village w Milton Keynes.

Britain's longest married couple, aged 100 and 102, celebrate their 81st anniversary https://t.co/BuAmLpv056 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 13, 2022

Ron i Joyce Bond przeżyli w trakcie swojego długiego małżeństwa aż 15 różnych premierów.

Sekret udanego, długiego małżeństwa

Joyce Bond wyjaśniła na łamach mediów brytyjskich, że sekretem jej udanego małżeństwa jest to, że nie ma w nim „szefa”, a dzielenie wspólnego życia polega w równym stopniu na braniu, jak i na dawaniu. - Nigdy nie spodziewaliśmy się, że osiągniemy 81 lat małżeństwa, wiemy, że mamy ogromne szczęście, że osiągnęliśmy ten niesamowity cel. To wspaniałe uczucie! W naszym związku nie ma szefa, my [w równym stopniu – przyp.red.] dajemy i bierzemy – zaznaczyła Joyce. A Ron Bond dodał: - Czasami życie jest ciężkie, ale wspólnie nad tym pracujemy. My nawzajem się też o siebie troszczymy.