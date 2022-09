Oto najbardziej zanieczyszczone rzeki w Anglii. Ścieki były pompowane do dróg wodnych przez 2,6 mln godzin

Fot. Getty

Z analizy dokonanej przez agencję Environment Agency dotyczącej wpuszczania w Anglii ścieków do dróg wodnych wykazała, że ponad połowa z 10 najbardziej zanieczyszczonych rzek przepływa przez hrabstwa Devon, Kornwalię i Cumbrię. W 2021 roku nieczystości były spuszczane do dróg wodnych w Anglii przez ponad 2,6 miliona godzin.

Dane dotyczące wycieku ścieków w tym roku nie zostały jeszcze opublikowane, ale z informacji, do jakich dotarli dziennikarze „The Independent” wynika, że żadna z firm wodno-kanalizacyjnych w Anglii i Walii nie zrealizowała swoich celów w zakresie walki z zanieczyszczeniami na lata 2021-2022. I choć wycieków w 2021 roku było mniej, niż w roku 2020, w którym nieczystości spuszczano do dróg wodnych przez około 3,1 mln godzin, to firmy wodociągowe powszechnie wykorzystują lukę w prawie i zrzucają ogromne ilości ścieków w celu „ochrony dobytku ludzi przed zalaniem” w trakcie gwałtownych zjawisk pogodowych.

