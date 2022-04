Oto najbardziej zanieczyszczone miasta w Wielkiej Brytanii. Zgadłbyś, gdzie powietrze na Wyspach jest najgorsze?

WHO ostrzega Brytyjczyków przed złą jakością powietrza na Wyspach

Fot. Getty

Z najnowszej analizy przeprowadzonej przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że Wielka Brytania generalnie przekracza limity w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Są jednak na Wyspach miasta, w których jakość powietrza jest szczególnie zła.

Najnowsze ustalenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że w Wielkiej Brytanii niemal każde gospodarstwo domowe dotknięte jest zanieczyszczeniem powietrza. Około 97 proc. domów przekracza limit WHO dla co najmniej jednej z trzech głównych substancji toksycznych, a 70 proc. przekracza ten limit w przypadku wszystkich tych substancji.

Jakie są najbardziej zanieczyszczone miasta w Wielkiej Brytanii?

Według ekspertów portalu Comparemymove.com, obecnie w gronie pięciu najgorszych pod względem zanieczyszczenia powietrza obszarów w Wielkiej Brytanii znajdują się:

Warrington (hrabstwo Cheshire)

Bristol

Stanford-Le-Hope (hrabstwo Essex)

Storrington (hrabstwo West Sussex)

Swansea (hrabstwo w południowej Walii)

Eksperci portalu przygotowali zestawienie na podstawie danych WHO - „WHO Ambient Air Quality Database”. Dane pokazują brytyjskie miasta, które osiągają lub przekraczają limit WHO wynoszący 10 µg/m3 dla zanieczyszczeń PM2,5.

Wykaz miast o największym zanieczyszczeniu powietrza może się zmieniać, nie tylko rok do roku, ale nawet z dnia na dzień. Zanieczyszczenie powietrza jest wywołane przez wiele czynników, w tym przez gęstość zaludnienia, ruch samochodowy, liczbę ludności, lokalny przemysł i inne. Według WHO aż 42 miasta w Wielkiej Brytanii przekraczają limit zanieczyszczeń, choć żadne z nich nie znajduje się w Szkocji.