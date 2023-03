Oto najbardziej niebezpieczne miejsca do życia w Anglii i Walii. Wyniki najnowszego rankingu były do przewidzenia?

Oto najbardziej niebezpieczne miejsca do życia w Anglii i Walii

Najnowsze dane the Office for National Statistics pokazują, gdzie w Anglii i Walii życie jest najbezpieczniejsze, a gdzie wręcz odwrotnie – jest ono najmniej bezpieczne. Czy jednak wyniki najnowszego rankingu są dla Was zaskakujące?

Najbardziej niebezpieczne miejsca do życia w Anglii i Walii

The Office for National Statistics (ONS) przedstawiło właśnie listę najbardziej niebezpiecznych miejsc do życia w Anglii i Walii, opierając się na liczbie przestępstw zarejestrowanych na każdym obszarze przez policję na 1000 mieszkańców. Z przygotowanego zestawienia wynika, że najgorzej pod tym względem wypadło Cleveland w Yorkshire (na północnym wschodzie), gdzie liczba zgłoszonych przestępstw na 1000 mieszkańców wyniosła 139,6. Cleveland, w skład którego wchodzi Hartlepool, Stockton-on-Tees i Middlesbrough, liczące 569 800 mieszkańców, odnotowało również w ostatnim czasie najwyższy wskaźnik przestępstw na tle seksualnym. W ciągu 12 miesięcy do września 2022 roku na powyższym obszarze zarejestrowano 2625 przestępstw seksualnych, 10650 przestępstw związanych z uszkodzeniem mienia i podpaleń, 2123 przestępstw narkotykowych i 29730 przypadków przemocy fizycznej.





Statystyki przestępstw w Anglii i Walii

Co ciekawe, na przeciwległym krańcu rankingu znalazło się Wiltshire w południowo-zachodniej Anglii, gdzie liczba zgłoszonych przestępstw na 1000 mieszkańców wyniosła zaledwie 58,1. Jest to znacznie poniżej średniej krajowej, która wyniosła 91,9 przestępstw na 1000 mieszkańców. Z kolei tuż za Wiltshire uplasowały się też North Yorkshire, Surrey i Devon oraz Kornwalia.

Nieco zaskakujące może też być dla co poniektórych miejsce, które w całym zestawieniu the Office for National Statistics zajął Londyn. Otóż stolica Wielkiej Brytanii nie znalazła się nawet w pierwszej trójce miejsc o najwyższej skali przestępczości. Londyn zajął dopiero piąte miejsce z 96,6 odnotowanymi przestępstwami na 1000 mieszkańców. Natomiast Londyn zajął najwyższe miejsce w kategorii liczby kradzieży w Anglii i Walii, która wyniosła 43,7 na 1000 mieszkańców.

Regiony o najwyższym wskaźniku przestępczości w UK

Jeśli chodzi o regiony w Anglii i Walii, to najwyższy wskaźnik przestępczości został w ostatnim roku zarejestrowany w Yorkshire and Humber, gdzie średnia na 1000 mieszkańców wyniosła 111,1 przestępstw. W dalszej kolejności uplasował się region North West z wynikiem 109,2 na 1000 mieszkańców, a na trzecim miejscu znalazł się region North East z wynikiem 104,3 na 1000 mieszkańców.

Poniżej prezentujemy pełną listę najbardziej niebezpiecznych i najbardziej bezpiecznych regionów w Anglii i Walii, z uwzględnieniem Londynu:

Yorkshire and the Humber – 111,1 przestępstw na 1000 mieszkańców

Northwest – 109,2 przestępstw na 1000 mieszkańców

Northeast – 104,3 przestępstw na 1000 mieszkańców

West Midlands – 99,8 przestępstw na 1000 mieszkańców

Londyn – 96,6 przestępstw na 1000 mieszkańców

Walia – 87,1 przestępstw na 1000 mieszkańców

East Midlands – 85 przestępstw na 1000 mieszkańców

Southeast – 79,8 przestępstw na 1000 mieszkańców

Southwest – 70,3 przestępstw na 1000 mieszkańców

East – 78 przestępstw na 1000 mieszkańców

Średni krajowa – 91,9 przestępstw na 1000 mieszkańców



