Oto lista WSZYSTKICH firm, które upadły lub opuściły UK z powodu Brexitu

Jeszcze przed spektakularnym bankructwem Thomasa Cooka wiele firm ostrzegało przed konsekwencjami zbliżającego się Brexitu i problemami, jakie będą miały w związku z opuszczeniem Unii przez UK. Dziś, wiele z nich albo przeniosło się na kontynent, albo upadło, albo mocno ograniczyło swoją działalność.

Oficjalnie rząd zaprzeczył, jakoby upadek Thomasa Cooka miał jakikolwiek związek z Brexitem i problemami wokół wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Matt Hancock zapewniał, że bankructwo było związane z długoterminowym kryzysem firmy, niemniej jest zbyt wcześnie, aby móc jednoznacznie zanegować jakikolwiek związek jednego z drugim.

Rzecz w tym, że nawet jeśli niepewność spowodowana przez Brexit akurat w tym przypadku nie była istotnym czynnikiem, to w wielu innych przypadkach była. Oto firmy, które upadły lub przeniosły swoją działalność w całości lub w części poza Wyspy właśnie z powodu wyjścia UE z UK:

CZYTAJ TAKŻE: PILNE! Zawieszenie parlamentu było NIEZGODNE Z PRAWEM - znamy wyrok Sądu Najwyższego. Co zrobi Boris Johnson?

DYSON - Jeden ze zwolenników wyjścia UK z UE wykazał się nie lada hipokryzją - sir James Dyson podjął decyzję o przeniesieni siedziby swojej firmy do... Singapuru.

HONDA - Motoryzacyjny gigant z Japonii zapowiedział zamknięcie swojej fabryki w Swindon w maju. W sumie pracę ma stracić 3500 osób, a przedsiębiorstwo ma ostatecznie zostać wygaszone w 2021. Warto zwrócić uwagę, że decyzja została podjęta bez względu na Brexit, ale firma negatywnie wypowiedziała się o skutkach twardego wyjścia.

FORD - Zamknięto zakład w Bridgend i zwolniono 1700 osób, a szef Ford Europe, Steven Armstrong, o twardym Brexicie mówi jako o "katastrofie".

BARCLAYS - Bank przeniósł aktywa warte 166 miliardów funtów z UK do Irlandii, "nie mogąc dalej czekać" na efekty Brexitu.

LLOYDS OF LONDON - Ubezpieczeniowy gigant pracuje nad przeniesieniem całości swoich operacji na tereny należące do EEA przed 2020.

JAGUAR LAND ROVER - Firma zanotowało 395 milionów strat, po części w związku z planowanymi zwolnieniami przed poprzednim terminem Brexitu. W sumie 4500 osób ma stracić pracę.

GORĄCY TEMAT: Bez przełomu ws. Brexitu - spotkanie Donalda Tuska z Borisem Johnsonem w Nowym Jorku okazało się bezowocne

BRITISH STEEL - Od maja 2019 firma znajduje się w likwidacji. 4000 osób stanie się bezrobotnymi. Właściciele mówią o problemach związanych z Brexitem.

HSBC - Z Londynu przenosi do Francji część swoich udziałów. Według Johna Flinta to wynik niepewność rynków w związku z Brexitem.

AIRBUS - Zagrożonych jest 14 tysięcy etatów, a Tom Enders ostrzega przed niemożnością przygotowania się na przyszłe wydarzenia.

MICHELIN - Po 50 latach, w 2020 ma zamknąć swoją fabrykę w Dundee. Pracę straci 845 osób.

TOYOTA - Firma ma zamknąć swoją produkcję w UK do 2023 roku, jeśli dojdzie do twardego Brexitu.

To nie wszystko! Panasonic przeniósł swoją europejską siedzibę z UK do Amsterdamu, P&O zarejestrowało działalność na Cyprze, Sony zamieniło UK na Holandię, AXA - przeniosła się do Irlandii, EBA - do Francji, Schaeffler i Flybmi - zamknęło działalność, MoneyGram - przeniesie się do Brukseli, Body Shop - przenosi się do Europy i likwiduje działalność w UK, a Nissan zrezygnował z dalszych inwestycji na Wyspie.