Podróże i turystyka Oto linie lotnicze, które najczęściej gubią bagaże pasażerów

Popularny przewoźnik znalazł się na szczycie listy linii lotniczych, które najczęściej gubią bagaże pasażerów. Nowa analiza wykazała, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo zgubienia walizki podróżnej.

Po wstrzymaniu podróży podczas pierwszego i drugiego lockdownu linie lotnicze i osoby zajmujące się obsługą bagażu z trudem radziły sobie z nagłym wzrostem podróżnych. To z kolei doprowadziło nie tylko do kolejek na lotniskach, ale również piętrzenia się bagaży. W tej sytuacji nietrudno było o zaniedbania. W rezultacie wiele osób spędzało kilka dni w podróży bez bagażu. Albo też wracało do domu zastanawiając się, kiedy dotrze do nich ich walizka. Obecnie sytuacja względnie się unormowała, jednak niektóre linie nadal radzą sobie gorzej z bagażami pasażerów.

Kto najczęściej gubi bagaże pasażerów?

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Bounce, w latach 2018-2022 Civil Aviation Authority zajęło się ponad 1500 przypadkami zagubienia bagażu podróżnych z Wielkiej Brytanii. Poinformowano również, które linie lotnicze gubiły najczęściej bagaż pasażerów.

Na szczycie niechlubnej listy znalazł się Ryanair, który był odpowiedzialny za ponad 12 proc. wszystkich zagubionych walizek w czasie lotów do i z Wielkiej Brytanii. Linia lotnicza jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych na liście. Często spotyka się także z krytyką dotyczącą dodatkowych opłat.

Na drugim miejscu na liście znalazła się Iberia, flagowa hiszpańska linia lotnicza, która w ciągu ostatnich pięciu lat skierowała do CAA 133 sprawy. Iberia ma swoją siedzibę w Madrycie i działa od 1927 roku. A w 2011 roku stała się częścią International Airlines Group, po fuzji z British Airways.

Na kolejnych miejscach uplasowały się Vueling Airlines. Największe hiszpańskie linie lotnicze zarówno pod względem liczby samolotów, jak i liczby miejsc docelowych, do których latają. Linia lotnicza będąca również częścią International Airlines Group odnotowała 99 przypadków zagubienia bagażu w ciągu ostatnich pięciu lat. W pierwszej piątce znalazły się Royal Air Maroc i Qatat Airways.

Komentarz Ryanaira

Rzecznik Ryanair skomentował ranking:

– Dane te nie uwzględniają liczby pasażerów przewożonych przez każdą linię lotniczą. Ryanair jest linią lotniczą nr 1 w Wielkiej Brytanii, obsługującą ponad 440 tras i przewożącą ponad 52 miliony pasażerów rocznie do i z Wielkiej Brytanii. Jest liderem w branży z najmniejszą liczbą zagubionego bagażu. Mianowicie 1 zagubiony bagaż przypada na 10 000 pasażerów.

