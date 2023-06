Oto, jakie produkty są droższe, a jakie tańsze w UK w porównaniu z tymi w największych krajach UE

Co jest droższe, a co tańsze w UK? / fot. Getty Images

Od papieru toaletowego, po masło, czy keczup… Jakie produkty są droższe w Wielkiej Brytanii w porównaniu z niektórymi z największych krajów UE? Które z kolei są tańsze niż u naszych europejskich sąsiadów?

W analizie konsumenckiej przeprowadzonej przez Circana porównano ceny 24 artykułów we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Holandii z tymi w Wielkiej Brytanii. Po podsumowaniu kosztów zakupu ich wszystkich okazało się, że Niemcy wypadają najlepiej (tam jest najtaniej), z kolei Francja wypada najgorzej.





Produkty droższe w UK

Z analizy wynika, że droższy na Wyspach (w porównaniu z krajami UE) jest między innymi papier toaletowy, masło czy keczup. Konsumenci w Wielkiej Brytanii płacili zazwyczaj 3,80 funta za rolkę papieru toaletowego, podczas gdy porównywalne opakowanie kosztuje 2,66 funta we Włoszech i 2,87 funta w Niemczech.

Droższy w Wielkiej Brytanii jest również majonez, gdzie musimy zapłacić za niego średnio 1,92 funta, podczas gdy w Niemczech 1,61 funta, we Francji 1,61 funta. Ser również jest dość drogi – na Wyspach kosztuje 2,21 funta, podczas gdy w Niemczech 1,55 funta, we Francji 2,19 funta, we Włoszech 1,83 funta, a droższy jest jedynie w Hiszpanii (2,31 funta).

Jedzenie dla niemowląt w Wielkiej Brytanii kosztuje średnio 2,28 funta, podczas gdy w Niemczech 1,55 funta, we Włoszech 1,85 funta, w Hiszpanii 1,87 funta, a jedynie we Francji jest najdroższe i kosztuje 3,17 funta.

Co jest tańsze w UK?

Natomiast konserwy rybne, jak na przykład tuńczyk, kosztują średnio 1,62 funta w UK, ale we Włoszech musimy już za nie zapłacić 3,15 funta, a w Hiszpanii 2,51 funta. Dane ujawniły także, że produkty takie jak chleb, jajka czy olej do smażenia są w większości tańsze w Wielkiej Brytanii. Ponadto Wyspy okazały się najtańszym miejscem do kupna pieluch i mrożonej pizzy.

Obecnie budżety brytyjskich gospodarstw domowych są mocno ograniczone, gdyż ogólne ceny żywności są o 19 proc. wyższe niż rok temu. Największe supermarkety po zarzutach wystosowanych pod ich adresem zaprzeczyły, że czerpią dodatkowe zyski z inflacji, a wiele z nich już obniżyło ceny masła i chleba.

Analityk, William Woods podkreśla jednak, że porównanie cen jest bardzo złożone, gdyż istnieje wiele czynników, które wpływają na różnice między nimi. Według niego ważny jest poziom rywalizacji. W Niemczech ponad 40 proc. rynku stanowią supermarkety dyskontowe z tańszymi produktami marek własnych. Należy również wziąć pod uwagę różnice w nawykach żywieniowych i poziomach produkcji żywności w różnych krajach.

Wielka Brytania importuje około 40 proc. jedzenia, co oznacza, że każdy kupujący płaci nie tylko za produkt, ale też za koszt jego dostawy, a Brexit wcale w tym nie pomógł. Z analizy wynika, że inflacja cen żywności, czyli tempo, w jakim zmieniają się ceny, miała wpływ na każdy kraj europejski. Jednak w ostatnich tygodniach inflacja spadała w Niemczech, Holandii i Hiszpanii, gdzie ceny wzrosły wcześniej niż w Wielkiej Brytanii. Eksperci mają nadzieję, że Wielka Brytania pójdzie w ślady tych krajów w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

