Oto 7 różnic między północą i południem Anglii. Sprawdź, gdzie warto zamieszkać

Fot. Getty, Wikimedia Commons

Pomimo iż Anglia nie zajmuje zbyt dużego obszaru geograficznego, podział na północ i południe jest tu bardzo wyraźny. Jakie są najważniejsze różnice między życiem na północy i na południu Anglii? Gdzie warto zamieszkać? Oto 10 kluczowych kwestii, które pomogą Ci zdecydować, gdzie bardziej pasujesz.

Wybór miejsca do życia jest zawsze bardzo ważny, a jednocześnie trudny. Miejsce zamieszkania może wpływać nie tylko na to, czy łatwo będzie znaleźć pracę i czy praca ta będzie satysfakcjonująca - może wpłynąć także na to, jak będziemy się czuć w otoczeniu ludzi o określonej mentalności czy w określonych warunkach pogodowych i krajobrazowych. To wszystko wpływa na jakość codziennego życia i nasz dobrostan. Jak zatem wybrać mądrze, jeśli chcemy mieszkać w Anglii? W której części Anglii warto zamieszkać i dlaczego? Znajomość podstawowych różnic między północą a południem może okazać się kluczowa.

Gdzie zamieszkać? 7 różnic między północą i południem Anglii

1. Pogoda: Jedną z najłatwiej zauważalnych różnic między północą a południem Anglii jest pogoda. Każda z tych części charakteryzuje się nieco innymi warunkami atmosferycznymi. Pod względem temperatury, na północy Anglii jest zwykle odrobinę chłodniej niż na południu. Ponadto, w północnej Anglii aura jest też trochę bardziej chmurna i deszczowa niż na południu. Więcej słonecznych chwil można zwykle doświadczyć na południu.

2. Ogólna mentalność mieszkańców: Powszechnie wiadomo, że mieszkańcy UK słyną ze swojej uprzejmości i uśmiechu. Jednak nie wszędzie cechy te ujawniają się w jednakowym nasileniu i łączą ze szczerą przyjacielskością. Okazuje się, że ważną i dość wyraźną różnicą między północą i południem Anglii jest mentalność. Mieszkańcy północy charakteryzują się większą otwartością, gościnnością i przystępnością, niż mieszkańcy południa. Wśród krążących opinii, mieszkańcy północy najczęściej traktują swoich rozmówców na równi, a z kolei o mieszkańcach południa mówi się, że są zdecydowanie bardziej „osądzający” w kontaktach międzyludzkich - co może być związane z ich przeciętnie wyższym poziomem materialnym.

3. Ceny kupna i wynajmu domów i mieszkań: Rynek nieruchomości na północy i południu Anglii jest zdecydowanie inny - i rzecz jasna drożej jest na południu. Przykładowo, cena jednopokojowego apartamentu typu studio w centrum Londynu ze współdzielonym ogrodem jest porównywalna do ceny domu z trzema sypialniami i dużym ogrodem na północy Anglii…

4. Koszty życia: Oprócz różnicy w kosztach mieszkaniowych, okazuje się, że na południu Anglii droższe są nie tylko domy i mieszkania, ale także wiele innych rzeczy. Najbardziej zauważalne jest to w lokalach takich jak restauracje czy puby, w których na południu Anglii jest po prostu drożej niż na północy.

5. Tradycyjne jedzenie: Jeśli planujesz przyjaźnić się z Anglikami gdziekolwiek zamieszkasz, warto pamiętać o różnicach między południem a północą w kwestii tradycyjnych potraw. Przykładowo, wydawałoby się, że tradycyjne fish&chips nie jest potrawą skomplikowaną i jakkolwiek się ją poda, to będzie dobrze. Okazuje się jednak, że istnieje pewien drobny szczegół między serwowaniem ryby z frytkami na południu i północy Anglii. Mieszkańcy północy nie są zbyt konserwatywni i lubią do fish&chips dodać różne sosy. Z kolei mieszkańcy południa przeważnie zachowują tradycję i nie dodają do fish&chips żadnych sosów - z wyjątkiem keczupu. Różnica ta ujawnia się też w angielskich restauracjach.

Różnic tego rodzaju jest znacznie więcej i ujawniają się one nie tylko w prywatnych domach, ale także w restauracjach, pubach i barach, o czym warto wiedzieć przed udaniem się na spotkanie z angielskimi znajomymi.

6. Krajobraz i obszar geograficzny: Północ Anglii różni się od południa również pod względem geograficznym. Północ zajmuje zdecydowanie mniejszy obszar oraz jest bardziej górzysta. Wpływa to też na większe zalesienie północy. Z kolei południe ma znacznie dłuższą linię brzegową.

7. Możliwości wypoczynkowe: Powyższe różnice wiążą się z możliwościami rekreacyjnymi, oferowanymi przez północ i południe Anglii. W Anglii mamy do wyboru znacznie więcej plaż i połączonych z nimi kampingów. Również na północy znajdziemy atrakcyjne miejsca turystyczne, a wśród nich przepiękne Lake District w północno-zachodniej Anglii. Z punktu widzenia poszukiwań miejsca zamieszkania, warto wziąć pod uwagę, że z powodu lepszej pogody i większej dostępności atrakcyjnych plaż, na południu Anglii jest przeważnie więcej turystów niż na północy.