PORADNIK: Oto 5 trików jak nie dać nabrać się na "oferty" z okazji Black Friday

Do zakupowego szaleństwa z okazji Black Friday coraz bliżej... ale jak nie dać się nabrać na "fałszywe" okazję? Doradzamy jak! Oto PIĘĆ trików jak nie dać się oszukać i wydać więcej, zamiast mniej.

Jak alarmuje Which? tylko 1 na 20 ofert reklamowanych jako okazje Black Friday w UK jest tak naprawdę atrakcyjna - tak wynika z analiz ofert związanych z "zakupowym szaleństwem" w zeszłym roku. Ekspertom badających rynek konsumencki w 2018 roku udało się znaleźć "kilka naprawdę dobrych ofert", ale - niestety! - "należały one do mniejszości".

WAŻNE: Black Friday to jedynie reklamowy chwyt? Which?: Tylko 1 na 20 rzeczy była rzeczywiście przeceniona podczas zeszłorocznych wyprzedaży

Which? poddało analizie oferty z okazji Black Friday w Currys PC World, Amazonie oraz w Johnie Lewisie. Co się okazało? 6 na 10 produktów można było kupić taniej 6 miesięcy przed Black Friday. Później, w okresie do dwóch tygodni po Czarnym Piątku aż 74 procent produktów miało tę samą, albo wręcz jeszcze niższą cenę.

Czy to w ogóle jest legalne? Tak, w działaniach wielkich sieci nie dopatrzono się niczego, co by miało łamach obowiązujące prawo, jednak klienci czuli się zagubienie i wprowadzenie w błąd.

CZYTAJ TAKŻE: UWAGA na oferty wakacji dostępne w BLACK FRIDAY! Mogą być droższe, niż promocje dostępne w innym okresie

Jak nie dać się nabrać na "okazje" oferowane podczas Black Friday? Oto pięć trików, dzięki którym nie dasz się zrobić w konia:

1. Nie kupuj pod wpływem impulsu - zanim zaczniesz robić zakupy w piątek 29 listopada, ustal, co konkretnie chcesz kupić i ile jesteś w stanie zapłacić.

2. Nie panikuj - nie martw się, że przegapisz jakąś fantastyczną ofertę, bo jak się okazuje w ciągu roku ceny wielu produktów bywają nawet niższe, niż podczas Black Friday.

3. Dowiedz się z wyprzedzeniem o specjalnych ofertach - zapisz się do newsletterów i sprawdzaj strony retailerów w mediach społecznościowych.

4. Sprawdź cenę produktu z poprzednich dni, korzystając ze stron takich jak PriceRunner, aby upewnić się, że naprawdę masz do czynienia z prawdziwą okazją.

5. Nie ufaj recenzjom użytkowników - jak wykazują badania Which? na stronach sklepów jest mnóstwo "fałszywych" recenzji.