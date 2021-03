Oto 5 najbardziej magicznych zakątków Wielkiej Brytanii. Zobacz, dokąd się wybrać z okazji luzowania lockdownu

Fot. Wikimedia Commons, Getty

Wielka Brytania to kraina kryjąca w sobie wiele niezwykłych, tajemniczych, nieco mitycznych miejsc - w sam raz na wypad z okazji zakończenia lockodwnu. Oto lista 7 najbardziej magicznych zakątków w UK.

Zakończenie lockdownu i sezon wakacyjny zbliżają się wielkimi krokami. Jak nie trudno się domyślić, już w maju miejsca rekreacyjno-turystyczne w Wielkiej Brytanii będą świętowały gigantyczne obłożenie. Mieszkańcy w UK z pewnością tłumnie i chętnie będą odwiedzać dawno zapomniane przez lockdown miejsca - można zatem spodziewać się tłumów w wielu znanych rejonach. Dokąd zatem wybrać się, by uniknąć nieprzyjemnych tłoków? Oto 7 nieoczywistych i magicznych zakątków Wielkiej Brytanii - w sam raz na wycieczki z okazji zakończenia lockdownu. Jakie legendy wiążą się z tymi niezwykłymi miejscami?

Magiczne zakątki Wielkiej Brytanii

Wistman’s Wood, Devon

Jest to niewielki zalesiony obszar w Dartmoor w Devon, którego historia sięga czasów starożytnych. Karłowate, poskręcane drzewa i nierówne kamieniste podłoże sprawiają, że obecność w tym miejscu od razu przywodzi na myśl stare baśnie o czarownicach. Na północnym skraju lasu znajduje się nawet Lych Way, znana jako „Droga Umarłych”, ponieważ niegdyś była to ścieżka, którą przewożono zwłoki w celu pochówku Lydford.

Mermaid’s Pool, Peak District

Zgodnie z legendą, w jeziorze Mermaid’s Pool w Peak District mieszka podobno aż syrena, która może zapewnić nieśmiertelność temu, kto złapie ją w odpowiednim czas i - co istotne - odpowiednim nastroju. Według ludowych wierzeń, syrena pozwala się zobaczyć ludziom o północy w każdą Wielkanoc.

Cadair Idris, Snowdonia National Park

Cadair Idris w Snowdonia National Park jest kolejnym jeziorem, z którym wiążą się mityczne wierzenia. Podobno w zamierzchłych czasach, na górze Cadair Idris zamieszkał pewien olbrzym. Legenda głosi, że po dziś dzień każda osoba, która przenocuje w tym miejscu, obudzi się zamieniona w szaleńca lub poetę.

Chalice Well, Somerset

W Chalice Well w Somerset, gdzieś pomiędzy Glastonbury Tor i Chalice Hill, znajduje się podobno Red Spring - Czerwone Źródło. Jest to studnia, w której woda ma kolor rdzy i według wierzeń posiada właściwości lecznicze. Legenda wiąże kolor wody z ma być związany z kielichem z Ostatniech Wieczerzy, który w niewyjaśnionych okolicznościach zabłądził w te strony, sprawiając, że woda w Czerwonym Źródle ma moc uzdrawiającą. Na ile legenda ta jest prawdziwa - tego nie wiadomo, jednak wielu turystów, pomimo podejrzanego koloru wody, nabiera jej trochę i wypróbowuje na sobie na własne ryzyko.

Giant’s Causeway, County Antrim

Giant’s Causeway, czyli po polsku Grobla Olbrzyma, znajduje się w County Antrim w Irlandii Północnej. To niezwykłe miejsce na skraju Zielonej Wyspy wyglądem przypomina olbrzymie kamienne stopy, podmywane falami oceanu. Różne legendy związane są z tym magicznym zakątkiem, jednak w wielu z nich pojawia się wspólny wątek, związany z olbrzymem o imieniu Finn.