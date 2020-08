Oto 5 krajów, do których Polacy będą emigrować w 2020 roku

W roku 2020 Polacy nadal decydują się na emigrację ze swojej ojczyzny. Do tej pory głównym kierunkiem migracyjnym była Wielka Brytania. Czy jednak z powodu Brexitu doszło do jakiejś zmiany w tej kwestii?

Wszystko wskazuje na to, że po 15 latach Wielka Brytania przestanie być najpopularniejszym kierunkiem obieranym przez emigrantów znad Wisły. Głównym powodem tej zmiany jest wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Brexit mocno komplikuje sprawę emigracji z Polski do UK, a brytyjski rząd wprowadzając punktowy system imigracyjny zmienił swoją politykę. Chętniej będzie przyjmował imigrantów z krajów nie należących do Unii, zarówno tych o wysokich kompetencjach, jak i tych, którzy będą wykonywali proste prace. Jak na tym wyjdzie? Zobaczymy!

Gdzie wyjeżdżają emigranci z Polski?

Gdzie zatem nasi rodacy będą wyjeżdżać? Naturalnym kierunkiem będą NIEMCY, a więc kraj który już teraz zapewnia lepsze zarobki w porównaniu do UK. Szacuje się, że za naszą zachodnią granicą pracuje około 700 tysięcy osób, a liczba ta będzie tylko rosła. Dlaczego? Do Niemiec mamy blisko, w skrajnych przypadkach można wręcz mieszkać w PL, a pracować w DE. Zarobki po tamtej stronie Odry są niezwykle atrakcyjne - dość powiedzieć, że minimalna pensja to 1557 euro. Przeszkody? Język niemiecki nie jest tak popularny, jak angielski i bariera komunikacyjna to poważny problem.

Jakie kraje poza Niemcami znajdą się w naszej piątce?

NORWEGIA

Skandynawski kraj słynie ze swoich wysokich zarobków oraz wysokich kosztów utrzymania. Dodatkowym atutem są świetne połączenia lotnicze (głównie z Oslo, ale z innymi mniejszymi miastami również). Na niekorzyść może działać klimat, który niekoniecznie musi odpowiadać Polakom.

SZWECJA

Kolejne skandynawskie państwo na naszej liście. Podobnie, jak w przypadku Norwegii, także Szwecja może pochwalić się wysokimi wynagrodzeniami i dobrymi połączeniami z Polską. Oprócz tego, jest to kraj otwarty na imigrantów oraz słynące ze swojej polityki socjalnej.

Jakie jest najlepszy kraj do imigracji w 2020 roku?

HOLANDIA

Póki co Holandia uchodzi za świetnie miejsca do pracy sezonowej, ale już teraz mieszka tu około 120 tysięcy naszych rodaków. "Kraju tulipanów" stoi dobrymi zarobkami, a także solidnym wsparciem socjalnym. Oprócz tego, w porównaniu do krajów skandynawskich, klimat można uznać za bardziej "sprzyjający".

IRLANDIA

"Zielona Wyspa" może okazać się największym wygranym Brexitu, ponieważ Polacy mogą zdecydować się na emigrację z UK do właśnie Republiki Irlandii. Już teraz znajduje się tam wielu Polaków, a ich liczba może się jeszcze zwiększyć. Świetne zarobki, dobre perspektywy zatrudnienia, choć "socjal" na niższym poziomie, niż choćby w krajach skandynawskich - to najkrótszy opis Irlandii, jako kierunki emigracji. No i dodajmy, że koszty wynajmu czegoś do mieszkania w Dublinie są bliskie standardom londyńskim!