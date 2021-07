Oto 4 rzeczy, o których musisz pamiętać, lecąc na wakacje za granicę w tym roku

Fot. Getty

W dobie koronawirusa podróże należą do jednych z najbardziej niepewnych rzeczy pod Słońcem. Mimo wszystko, każdy chciałby wreszcie wybrać się na upragnione i zasłużone wakacje. O co zatem trzeba zadbać, by podróż była jak najmniej stresująca? Oto lista 4 najważniejszych rzeczy.

Ograniczenia w podróżowaniu zmieniają się niemal jak w kalejdoskopie i trudno za tym wszystkim nadążyć. Nagłe wprowadzenie kwarantanny w kraju, w którym zaplanowaliśmy już wakacje, może zrujnować długo wyczekiwany urlop. Jak więc zabrać się do organizowania tegorocznych wakacyjnych wyjazdów, by zminimalizować ryzyko przykrych niespodzianek?

O czym pamiętać lecąc na wakacje 2021 za granicę?

1. Rezerwuj wakacje tylko z możliwością bezpłatnej anulacji. Bukowanie noclegów w hotelach czy rezerwowanie innych usług z możliwością darmowego odwołania pobytu czy z możliwością darmowej rezygnacji z jakiejkolwiek innej usługi, jest w obecnych czasach kluczowe. Jeśli bowiem w ostatniej chwili przed wyjazdem okaże się, że kraj, do którego lecisz z całą rodziną, wprowadza kwarantannę dla absolutnie każdego podróżnego z UK, wybranie się w to miejsce tylko po to, by wydać pieniądze na dwa tygodnie spędzone wyłącznie w hotelowym pokoju trochę mija się z celem. Podobnie może być też w stronę powrotną - jeśli UK wprowadzi kwarantannę dla podróżnych z kraju, do którego się wybierasz (bez względu szczepienia, co ostatnio ogłoszono w sprawie Francji), a Ty nie będziesz już mógł pozwolić sobie na wyjazd, ponieważ kwarantanna po powrocie za bardzo skomlikuje Twoją sytuację z pracodawcą.

W tego typu sytuacjach możliwość bezpłatnego odwołania zarezerwowanych wakacji zagranicznych jest niezwykle pomocna. Pamiętaj więc przy wyborze miejsca i usług, by w pierwszej kolejności rozważyć te opcje, które gwarantują bezpłatne odwołanie rezerwacji bez żadnych kosztów z Twojej strony. Pamiętaj też, by przed podjęciem decyzji o przyjęciu jakiejkolwiek oferty, dobrze zapoznać się z warunkami umowy oraz z warunkami odstąpienia od umowy, a także z wszelkimi innymi dokumentami związanymi z ofertą.

2. Bądź na bieżąco z informacjami dla podróżnych, zamieszczanymi na stronach rządowych gov.uk. Informacje na oficjalnych stronach brytyjskich władz są aktualizowane przeważnie bardzo sprawnie - to tam znajdziesz wiarygodne wiadomości o obowiązujących zasadach wjazdu do danego państwa (o formularzach, testach dla podróżnych, a także o kwarantannie i o tym, kto jest ewentualnie zwolniony z kwarantanny). Poza brytyjskimi stronami rządowymi, dobrym źródłem informacji o aktualnych zasadach dla osób podróżujących po Europie jest również strona Komisji Europejskiej.

Oprócz informacji o wymogach wjazdowych poszczególnych państw, warto też śledzić informacje na stronach internetowych linii lotniczych, lotnisk oraz wszelkich innych firm i miejsc, z których usług planujemy korzystać podczas wyjazdu.

3. Unijny Certyfikat Covid (UCC) jest dokumentem, który ułatwia obecnie podróżowanie w obrębie UE - warto więc spróbować go sobie wyrobić (więcej na temat tego, jak można uzyskać UCC, pisaliśmy w artykule: "UE wprowadziła paszporty covidowe. Czy Unijny Certyfikat Covid UCC jest obowiązkowy?").

Przykładowo, podróżni z UK, lecący do Polski, aktualnie nie mogą być zwolnieni z kwarantanny na podstawie żadnego testu wykonanego wcześniej niż 7. dnia kwarantanny w PL. Z kwarantanny w Polsce, po przyjeździe z UK, zwalnia przede wszystkim pełne zaszczepienie czy posiadanie statusu ozdrowieńca (więcej o wyjątkach od kwarantanny w PL pisaliśmy w artykule: "Podróż z UK do PL. Kto jest zwolniony z kwarantanny w Polsce? [LISTA]"). Okazuje się jednak, że negatywny wynik testu poświadczony unijnym cyfrowym certyfikatem Covid zwalnia z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski - nawet w przypadku podróżnych z UK. Warto zatem sprawdzić, czy i w jaki sposób możemy wyrobić sobie taki dokument oraz jak z niego korzystać.

4. Przygotuj sobie kilka alternatywnych wersji planu podróży. W dobie koronawirusa właściwie wszystko w trakcie podróży może potoczyć się inaczej, niż zaplanowaliśmy. Mogą zamknąć hotel, w którym zarezerwowaliśmy nocleg - bo cały personel nagle pójdzie z jakiegoś powodu na kwarantannę i nie będzie komu pracować. Może się okazać, że nagle pozamykane zostaną restauracje w miejscu, do którego jedziemy, ponieważ władze kraju zaostrzą lockdown akurat w czasie naszego urlopu. Atrakcje turystyczne, które były marzeniem naszych dzieci, z podobnych powodów również mogą nie wypalić…

W związku z niepewnością co do wszystkiego w tych dziwnych czasach, warto zatem przygotować sobie nie tylko główny plan urlopu (plan A), ale także kilka wersji planów awaryjnych (plany B, C, D…) - tak na wszelki wypadek, żeby w razie czego nie tracić czasu na wymyślanie doraźnych rozwiązań „na szybko”, ale by mimo wszystko nie dać się zaskoczyć i spokojnie cieszyć się wakacjami.