Oto 3 rodzaje alkoholi, przez które tyjemy i 5 rodzajów, które mogą nam pomóc w zrzuceniu z wagi

W czasie lockdownu rośnie spożycie alkoholu mimo zamknięcia barów i restauracji. Jaki alkohol jednak jest najbardziej szkodliwy dla naszego zdrowia i jaki przyczynia się do wzrostu naszej wagi?

Mimo pandemii spożycie alkoholu rośnie. Dla porównania w pierwszym tygodniu marcowego lockdownu odnotowano 54-proc. wzrost sprzedaży alkoholu w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Alkohol a zdrowie

Wielu z nas zapewne myśli, że lampka wina do obiadu nie jest niczym szkodliwym i pomaga w trawieniu oraz służy pracy serca. Okazuje się jednak, że – mimo iż pewne rodzaje alkoholu zapewniają ochronę przed chorobami serca oraz cukrzycy wśród kobiet, pozytywne efekty spożycia alkoholu zostają przyćmione przez inne negatywne – jak np. zwiększenie ryzyka wystąpienia raka. Odpowiedź na pytanie czy spożycie umiarkowanych ilości alkoholu jest dobre dla zdrowia, zależy od tego, kogo pytamy.

Alkohol a nadwaga

Dietetycy podkreślają także, że spożycie alkoholu bardzo często sprawia, iż nasze wysiłki dotyczące odchudzania stają się problematyczne, gdyż jedno z drugim nie idzie w parze ze względu na to, że alkohol to puste kalorie bez wartości odżywczych dla naszego organizmu.

5 rodzajów alkoholi, które mogą nam pomóc w odchudzaniu

Czerwone wino

Picie lampki czerwonego wina do obiadu długo było uważane za zdrowy zwyczaj. Wiele zależy jednak od rodzaju wina. Okazuje się, że czerwone wytrawne wino, jak Cabernet Sauvignon czy Syrah posiada najmniej kalorii, dzięki czemu nie musimy przejmować się tak bardzo pustymi kaloriami.

Jasne piwo

Jeśli bardziej od wina lubimy piwo, to z myślą o tym, aby nie przytyć, wybierajmy piwo jasne. Jest to opcja na zredukowanie wypijanych pustych kalorii. Jasne piwo ma od 40 do 55 mniej kalorii niż zwykłe piwo.

Wytrawny wermut

Oprócz relatywnie małej liczby kalorii w wytrawnym wermucie, istnieje także inny powód, dla którego warto go wybrać. Badania dowiodły, że posiada on znacznie więcej polifenoli (czyli naturalnych związków roślinnych o właściwościach antyoksydacyjnych i regulujących metabolizm) niż białe wino.

Wódka, gin i whiskey

W przypadku mocnych alkoholi jak wódka, whiskey czy gin warto mieć na uwadze, że same w sobie nie są tak bardzo kaloryczne, jednak sam fakt, że często pije się je ze słodzonymi napojami pogarsza sprawę. Dlatego dietetycy radzą pić je z wodą gazowaną lub sodową.

Szampan

W przypadku, gdy wybierzemy lampkę szampana zamiast czerwonego wina, oszczędzamy około 35 kalorii. Ponadto sam fakt, że jest on napojem gazowanym, wpływa na mniejszą ilość jego spożycia.

Najgorsze rodzaje alkoholi na odchudzanie

Słodzone koktajle

Wymyślne drinki mogą być smaczne, jednak ze względu na ilość zawartego w nich cukru, są wręcz przeładowane kaloriami.

Mrożone plażowe napoje

Wszelkie napoje typu pina colada czy truskawkowe daiquiri są czasem warte grzechu, jednak gdy myślimy o odchudzaniu, powinniśmy się ich wystrzegać, także przez poziom cukru.

Piwa rzemieślnicze

Około 12 uncji piwa rzemieślniczego zawiera 170 kalorii lub więcej. Różnica ta w porównaniu ze zwykłym piwem wynika stąd, że zazwyczaj piwa rzemieślnicze mają w sobie różne dodatki zawierające cukier lub miód.