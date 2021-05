Oto 20 rzeczy, które robią tylko Brytyjczycy. Zgadzacie się? [WIDEO]

Fot. Getty

Czy jesteście w stanie wymienić choć kilka rzeczy, które według was robią tylko Brytyjczycy? Jeśli tak – to świetnie, jeśli nie – to nic nie szkodzi. Tak czy tak obejrzyjcie nagranie, na którym Brytyjka wymienia aż dwadzieścia zachowań typowych przede wszystkim dla Wyspiarzy. I choć vlogerka ostrzega, że jej wideo, przynajmniej w części, nie jest wolne od generalizowania, to sami oceńcie, gdzie kobieta może mieć rację.

Oto 20 rzeczy, które robią tylko Brytyjczycy

1. Brytyjczycy dekorują podłogę w łazience dywanem.

2. Brytyjczycy często krzyczą „wahey” - „hurra”!

3. Brytyjczycy nadmiernie ekscytują się puszczaniem sztucznych ogni w Noc Guya Fawkesa (ang. Guy Fawkes Night, Bonfire Night), która przypada w dniu 5 listopada.

4. Brytyjczycy wierzą, że filiżanka herbaty to sposób na każdy problem.

5. „Oh go on then” (No dalej) – przy pomocy tego wyrażenia Brytyjczycy uwielbiają usprawiedliwiać swoje grzeszki w zakresie niezdrowego jedzenia lub stosowania różnych używek.

6. Ciasto Gąsienica - Colin the Caterpillar – to stały element na urodzinowym stole wszystkich wyspiarskich dzieci.

7. Brytyjczycy kochają napój owocowy J2O.

8. Brytyjczycy nadużywają słowa „pop”. Mamy „pop over”, „pop round”, „pop in”, „pop out”, „pop down”, „pop up”...

9. Brytyjczycy oceniają poziom rodzimej gospodarki na podstawie wzrostu ceny czekoladki „Freddo”.

10. Brytyjczycy uwielbiają „Pigs in blankets” - mini parówki wieprzowe zawinięte w plastry bekonu.

11. Brytyjczycy oglądają widowiska, na których pokazane jest, jak inni Wyspiarze oglądają programy rozrywkowe.

12. Brytyjczycy lubują się w wypominaniu sąsiadom w mediach społecznościowych, że nie sprzątają po swoich psach.

13. Brytyjczycy piją „na kolejki”. Gdy wychodzą do baru w grupie, to każdy stawia kolejkę pozostałym znajomym.

14. Brytyjczycy nie sięgają po parasolkę, gdy tylko z nieba poleci kilka kropel deszczu.

15. Brytyjczycy nie trzymają jajek w lodówce.

16. Brytyjczycy mają obsesję na punkcie pogody i rozmawianiu o niej.

17. Brytyjczycy kłócą się o sposób wypowiadania słowa „scone” (bułeczki jedzonej na śniadanie z masłem lub dżemem).

18. Brytyjczycy mają ogromne problemy, żeby zakończyć konwersację.

19. Brytyjczycy ciągle za coś przepraszają.

20. Brytyjczycy konsumują ogromne ilości gotowych kanapek.