Oto 10 najlepiej płatnych zawodów w UK w 2021 roku

Ze średnią pensją wyższą lub zbliżoną do 100 000 funtów rocznie.

Według najnowszych danych wyższe stanowiska w opiece zdrowotnej stanowią ponad połowę 20 najlepiej płatnych zawodów w UK w 2021 roku. Ponadto trzy z 20 zawodów mają średnie pensje przekraczające 100 000 funtów rocznie, co jest spadkiem w porównaniu z 11 na 20 w roku ubiegłym.

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii w tym roku daje duże możliwości osobom, które myślą o zmianie miejsca pracy i wyższych zarobkach. Wiele firm szuka pracowników i oferuje dobre pensje już nawet na starcie.

Najlepiej płatne zawody w UK w 2021 roku

Na liście najlepiej płatnych zawodów w 2021 roku najwyżej znalazły się te z branży finansowej, a mianowicie: doradca podatkowy i kierownik sprzedaży otrzymujący rocznie średnio 124 000 funtów, 116 000 funtów i 112 500 funtów.

Z kolei zawody z branży medycznej stanowią 12 z 20 najlepszych miejsc pracy (60 proc.) w porównaniu z 7 na 20 w roku 2020. A najwyżej opłacane wśród nich to: dermatolog, okulista, chirurg naczyniowy i nefrolog (specjalizujący się w chorobach nerek i układu moczowego).

Inne najlepiej płatne zawody odnoszą się do branży technologicznej. Ekonomiści twierdzą, że wynagrodzenie jest jednym ze sposobów uznania wartości i znaczenia danego zawodu dla organizacji lub społeczeństwa. Interesujące jest to, że wiele z najlepiej płatnych zawodów to prace specjalistyczne opiece zdrowotnej.

Lista 10 najlepiej płatnych zawodów w 2021

Strona Indeed z ofertami pracy opublikowała listę najlepiej płatnych zawodów w 2021 roku wraz ze średnią rocznych zarobków:

Doradca podatkowy, 124 000 funtów

Kierownik sprzedaży, 116 000 funtów

Dyrektor finansowy, 112 500 funtów

Konsultant dermatolog, 100 000 funtów

Wiceprezes ds. inżynierii, 99 300 funtów

Okulista, 98 000 funtów

Chirurg naczyniowy, 97 000 funtów

Nefrolog, 96 700 funtów

Konsultant pediatra, 96 100 funtów

Neonatolog, 96 000 funtów