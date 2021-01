Oto 10 najbardziej spektakularnych zamków w Wielkiej Brytanii

W krajobrazie Wielkiej Brytanii obecnych jest tysiące zamków, które są świadectwem inżynierskiego kunsztu dawnych budowniczych. Zarówno fortece na wybrzeżach jak i inne niezamieszkałe do dzisiaj zamki są śladami po dawnych epokach historii tego kraju, z którą chętnie poznają także mieszkający na Wyspach Polacy.

Zamki Wielkiej Brytanii przybliżają nam bogatą historię tego kraju, w którym zachowało się tak wiele śladów po poprzednich epokach. Przedstawiamy Wam 10 wyjątkowych budowli, na które możecie sobie zaplanować wyprawę w tym roku.

10 najbardziej spektakularnych zamków Wielkiej Brytanii

Wyszczególnić 10 najbardziej spektakularnych zamków na Wyspach nie jest łatwo, szczególnie spośród tak imponującego zbioru najpiękniejszych dawnych budowli. Warto jednak zapoznać się z tymi, które niewątpliwie należy zobaczyć.

Highclere Castle

Highclere Castle jest jednym z najbardziej znanych zamków na Wyspach dzięki rozsławieniu go przez serial telewizyjny „Downton Abbey”. Położona w Hampshire imponujących rozmiarów budowla była integralną częścią aż czterech sezonów serialu osadzonego w początkach XX wieku. Co ciekawe, „Downton Abbey” nie był pierwszą produkcją, którą kręcono w Highclere Castle. Już wcześniej, w latach 90. kręcono tam kostiumowy melodramat – „Jeeves and Wooster”. Sam zamek ma 300 pokoi, a teren wokół budowli to 2 tysiące hektarów, na których znajdują się także ogrody z XIII wieku. Od roku 1679 w zamek jest siedzibą dla rodziny Carnarvon. Znajduje się w nim także unikatowa wystawa egipskich zabytków, która ma podkreślić rolę jednego z właścicieli posiadłości w odkryciu grobu Tutenchamona. Obecnie właścicielką zamku jest lady Carnarvon, która udostępnia go zwiedzającym przybywającym tłumnie do posiadłości.

Warwick Castle

Położony w środkowej Anglii, w hrabstwie Warwick przy brzegu rzeki Avon zamek Warwick został zbudowany w roku 1068 przez Wilhelma Zdobywcę. Swój charakter obronny zachował do początku XVII wieku, kiedy to Sir Fulke Greville przebudował go nadając już nieco inny od poprzedniego charakter wiejskiej posiadłości i tworzą wokół budowli ogrody. Do roku 1978 jego właścicielami była rodzina Greville. Później jednak zakupiła go The Tussauds Group, z inicjatywy której zamek stał się atrakcją turystyczną. Co ciekawe w Warwick Castle znajduje się największa na świecie katapulta licząca aż 18 metrów wysokości.

Hever Castle

Hever Castle ma ponad 700 lat, to w nim dzieciństwo spędziła druga żona Henryka VIII, Anne Boleyn. Zamek miał charakter obronny i występuje na wielu portretach Tudorów. Jest otoczony 125 akrami ziemi, na których znajdują się także wypielęgnowane ogrody.

Bamburgh Castle

W hrabstwie Northumberland w północno-wschodniej Anglii znajduje się imponujących rozmiarów Bamburgh Castle, który usytuowany jest nad brzegiem Morza Północnego. Jego historia sięga VI wieku. Kiedy początkowo, jako gród warowny wzniesiony przez Anglosasów, następnie X-wieczny fort, zniszczony przez Wikingów, a dwa wieki później zaczął powstawać prawdziwy zamek, którego zadanie sprowadzało się do ochrony całego wybrzeża przed Wikingami. W ciągu czterech następnych wieków powstała ogromna twierdza. W czasie Wojdy Dwóch Róż został zniszczony przez wojska Richarda Neville’a, a następnie odbudowany. Teraz znajduje się w prywatnych rękach, jednak udostępniony został zwiedzającym.

Dunrobin Castle

Dunrobin Castle - fotografia z 1913 roku

Baśniowy XIV-wieczny zamek Dunrobin jest jednym z najstarszych zamieszkałych zabytków Szkocji. Jest on siedzibą książąt i hrabiów Sutherland. Nie jest on typowym brytyjskim zamkiem, co widać już na pierwszy rzut oka. Zaprojektowano go na wzór francuskich zamków znad Loary. Dunrobin Castle usytuowany jest nad brzegiem Morza Północnego, 1,5 km od miejscowości Golspie słynnej ze swojej długiej piaszczystej plaży.

Caernarfon Castle

W księstwie Gwynedd, w północno-zachodniej Walii znajduje się zamek Caernarfon. Ta średniowieczna, datowana na 1283 rok warownia została wybudowana z polecenia Edwarda I i miała być strategicznym punktem obronnym Anglii. Funkcję twierdzy zamek Caernarfon pełnił do końca angielskiej wojny domowej, a później do XIX wieku popadał w ruinę. W 1911 roku zamek został przekazany książętom walijskim.

Stirling Castle

Położony w środkowej Szkocji na wulkanicznej skale, która dominuje nad miastem, Stirling Castle miał w założeniu stanowić ochronę przeprawy mostowej przez rzekę Forth, gdzie przebiegał jeden z najważniejszych szlaków łączących północną część kraju z południową. Zamek w Stirling, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z 1110 roku, był miejscem koronacji wielu królów Szkocji, i miejscem starć z Anglikami.

Caerphilly Castle

Wybudowany w XIII wieku w południowej Walii Caerphilly Castle umieszczony został na 12 hektarach ziemi i stanowi drugi największy zamek w Wielkiej Brytanii, zaraz za Windsorem. Początkowo miał sprawować funkcję obronna, z wysokimi murami i fosą, która jest teraz sztucznym jeziorem. Odrestaurowany został w XX wieku.

Eilean Donan Castle

Położony na wyspie Loch Duich i otoczony górami Eilean Donan Castle jest jednym z najbardziej malowniczych zamków Szkocji. Wzniesiony przez króla Aleksandra II w roku 1220 zamek, jest połączony ze stałym lądem kamiennym mostem. Na początku XX wieku został odrestaurowany i jest dostępny dla zwiedzających.

Craigievar Castle

Craigievar Castle - grafika z 1825 roku

Pochodzący z 1626 roku Craigievar Castle jest nietypowym zamkiem na mapie Szkocji. Wybudowany został w stylu baronial (odłam szkockiego renesansu) i swojemu różowemu kolorowi. Przez 350 lat od swojego powstania był siedzibą klanu Sempill i rodziny Forbes. Zamek Craigievar był także inspiracją Disneya do zamku Kopciuszka. W roku 1963 został przekazany przez Williama Forbes’a, XIX Lorda Sempill organizacji National Trust for Scotland.