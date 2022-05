Oszczędna mama dzieli się 7 sztuczkami, które pomogły jej zaoszczędzić na wakacje z dziećmi

Proste rady dotyczące oszczędzania są w obecnym kryzysie szczególnie cenne, dlatego pewna Brytyjka będąca mamą dwójki dzieci postanowiła podzielić się paroma sprawdzonymi sposobami na uzbieranie potrzebnej kwoty na rodzinne wakacje w tym roku.

Po trudnych dwóch latach pandemii wielu z nas chce udać się na upragnione wakacje i skorzystać ze słońca miejscach, w których nie brakuje pięknych widoków. Niestety kryzys wielu osobom krzyżuje te plany, jednak tak wcale nie musi być, o czym możemy przekonać się na przykładzie pewnej Brytyjki.

Jak zaoszczędzić na wakacje?

Gemma Bird, która dzięki swoim radom dotyczącym oszczędzania ma na Instagramie 281 000 followersów, połączyła właśnie siły z eBay UK po tym, jak ankieta przeprowadzona przez sprzedawcę internetowego ujawniła, że czterech na pięciu Brytyjczyków jest obecnie zaniepokojonych rosnącą inflacją.

Matka dwójki dzieci rzuciła światło na kilka prostych sposobów na zmniejszenie wydatków i sprytne gospodarowanie gotówką, od dnia bez wydawania pieniędzy po sprzedaż w zaprzyjaźnionym z nią serwisie eBay. Firma ujawniła, że od początku kwietnia liczba osób sprzedających na tej platformie w UK wzrosła o 14 proc.

Nie kupię, póki nie sprzedam

Okazuje się, że kobieta sprzedaje ubrania, z których wyrosły dzieci oraz zabawki, którymi już się nie bawią. Trzymała się także prostej zasady, że nie kupuje nic nowego, jeśli nie sprzeda jakiejś rzeczy, co okazało się świetnym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy oraz na zarobek.

Dzień bez wydatków

Kolejnym sposobem na oszczędzanie było wprowadzenie przez pomysłową Brytyjkę dnia bez wydatków. Raz w tygodniu nie wydaje pieniędzy na jedzenie ani napoje, nie chodzi do kawiarni, ani do sklepów odzieżowych. Trzyma się tego bardzo konsekwentnie.

Sprawdzanie konta

Sprawdzanie stanu swojego konta bankowego również jest dobrym sposobem na wykrycie trendów w wydatkach. Gdy widzimy, na co wydajemy najwięcej, zastanawiamy się, czy to jest faktycznie konieczne.

Rotacja zabawek u dzieci

Młoda mama zaangażowała także swoje dzieci w oszczędzanie i stara się wyrobić w nich dobre nawyki. Dlatego też ustaliła zasadę, że, jeśli chcą one nową zabawkę, muszą sprzedać taką, którą już się nie bawią.

Kupuj używane rzeczy

Według Gemmy kupowanie rzeczy z drugiej ręki jest nie tylko lepsze dla planety, ale także dla portfela. Czasem w charity shops można trafić na oryginalne ubrania lub przedmioty za niską cenę.

Oszczędzaj energię

Z racji tego, że mamy do czynienia ze wzrostem rachunków za energię, należy nastawić się na nieignorowanie drobiazgów, które mogą obniżyć nasze rachunki. Czyli np. pilnowanie gaszenia światła w pomieszczeniach, w których nas nie ma, gotowanie większych porcji jedzenia, aby obiad nam starczył np. na dwa/trzy dni itp.

Dzień zarabiania pieniędzy

Młoda mama radzi, aby raz w miesiącu przejrzeć swój dom i znaleźć co najmniej pięć rzeczy, które można sprzedać na stronach do tego przeznaczonych. Niezależnie od tego, czy są to ubrania, przybory kuchenne, czy coś ze strychu – można w całą akcję zaangażować także dzieci. Następnie należy wybrać odpowiednią stylizację i zrobić dobre zdjęcia – to połowa sukcesu. Później wystawić przedmioty lub ubrania w serwisie pamiętając o doborze odpowiednich słów kluczowych – im więcej ich podamy, tym większa szansa na to, że trafimy do większej liczby zainteresowanych. Warto także dać ludziom o pięciu do siedmiu dni na licytację i ważne, aby wyznaczyć jej koniec na około 20:00 wieczorem, a nie w południe, kiedy to większość osób jest w pracy.