Ostrzeżenie o zagrożeniu terrorystycznym podczas świątecznych zakupów i eventów. Policja apeluje o większą czujność

Fot. Getty

Ostatnie ataki mogą „ośmielić innych ekstremistów” – ostrzega szef brytyjskiej grupy antyterrorystycznej. Policja apeluje do mieszkańców UK, żeby byli „bardziej czujni” podczas świątecznych zakupów i imprez w tym roku.

W środę wieczorem, dwa dni po tym, jak brytyjskie władze podniosły poziom zagrożenia terrorystycznego w związku z nieudanym atakiem w Liverpoolu, zastępca komisarza policyjnej grupy antyterrorystycznej, Matt Jukes, wydał przedświąteczny alert.

W policyjnym ostrzeżeniu zaznaczono, że ekstremiści mogą poczuć się ośmieleni ostatnimi wydarzeniami – szczególnie teraz, w okresie przed Bożym Narodzeniem, gdy galerie handlowe i sklepy są wypełnione ludźmi po brzegi, a w przestrzeniach miejskich odbywa się wiele świątecznych eventów. W związku z tym policja apeluje do mieszkańców UK o wytężoną czujność w czasie przebywania w miejscach zatłoczonych – na zakupach czy gwiazdkowych wydarzeniach.

W cytowanym przez The Independent ostrzeżeniu policyjnym, Matt Jukes powiedział:

„W ciągu ostatnich czterech tygodni na naszych ulicach miały miejsce dwa incydenty terrorystyczne, a ostatnie doświadczenia mówią nam, że może to ośmielić innych ekstremistów do planowania i przeprowadzania własnych ataków. Ponieważ wkraczamy w pierwszy pracowity okres świąteczny od początku pandemii, poziom zagrożenia terrorystycznego został podniesiony do poważnego, co oznacza, że atak jest bardzo prawdopodobny. (…) policja [antyterrorystyczna] intensyfikuje swoje działania, aby chronić Wielką Brytanię. Oznacza to również, że potrzebujemy, aby społeczeństwo zrobiło to samo – by było bardziej czujne, ufając nam w swoich obawach”.