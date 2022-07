Ostrzeżenie dla kierowców przed korkami w weekend - wg RAC na drogi wyjedzie 19 mln aut!

Szykujcie się na prawdziwy motoryzacyjny koszmar - według organizacji RAC w zbliżający się weekend na wakacje może ruszyć wielu mieszkańców UK. Nawet do 19 milionów aut wyjedzie na główne drogi w UK. Na wielu z nich można spodziewać się potężnych korków.

W nadchodzący weekend czeka nas "Great British getaway", jak to określają lokalne media, czyli wakacyjna fala wyjazdów na urlopy do nadmorskich brytyjskich kurortów i w ramach innych atrakcji turystycznych na Wyspie. Pomimo gwałtownie rosnących cen benzyny, pomimo kryzysu związanego z rosnącymi kosztami utrzymania, pomimo wysokich cen i szybującej inflacji, nic nie wskazuje na to, że Brytyjczycy odpuszczą sobie wyjazd na krótsze lub dłuższe wakacje. Według szacunków organizacji RAC za kilka dni, tuż po rozpoczęciu przerwy w nauce szkolnej (od 20 lipca do 31 sierpnia 2022), w czasie weekendu na drogach może pojawić się do 19 milionów samochodów.

Gdzie będzie można spodziewać się największego ruchu? W każdy z dni weekendu, a więc w piątek, sobotę i niedzielę najgorszych korków można spodziewać się na następujących drogach: M25, A303, M4 i M5.

Czeka nas fala wyjazdów Brytyjczyków na wakacje

Oczekuje się, również że odcinki takie jak: od Maple Cross do M3, M23 do M40, A303 w pobliżu Stonehenge, M4 między Cardiff i Newport oraz M5 na południe od Bristolu będą bardzo mocno zatłoczone. Jazda zderzak w zderzak jest więcej, niż prawdopodobna. Istotnym czynnikiem, pozwalającym przewidywać natężenie ruchu, będzie pogoda w danym rejonie - im ładniejsza i cieplejsza pogoda, tym natężenie ruchu może być większe.

Dodajmy, iż tegoroczne "Great British getaway" będzie miało miejsce w obliczu niebotycznie wysokich kosztów paliwa. Napełnienie 55-litrowego baku samochodu rodzinnego benzyną kosztuje o 30 funtów więcej niż zeszłego lata i 42 funty więcej niż w 2020 roku. Właściciele samochodów z silnikiem Diesla wydadzą 34 funty więcej niż w 2021 roku i 44 funty więcej niż w 2020 roku.

Które drogi w UK będą najbardziej zakorkowane?

Przypomnijmy, w wakacje 2020 roku, w pierwszej połowie sierpnia, aby dojechać do na plażę w Bournemouth trzeba było wystać swoje w ciągnącym się przez dwie mile korku. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: "Żeby dostać się na plażę w ten weekend trzeba było czekać w 2-milowym korku! Niektórzy nocowali na piasku w celu rezerwacji dobrego miejsca… [WIDEO]".

RAC wzywa również kierowców, aby przed długą podróżą zadbali o sprawność swoich samochodów, sprawdzając poziom oleju, płynu chłodzącego i płynu do spryskiwaczy, a także bieżnik i ciśnienie w oponach.

