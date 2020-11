Ostatnia szansa na porozumienie UE-UK po Brexicie - pozostały jeszcze tylko CZTERY DNI

Czy uda się dojść do jakiegoś kompromisu?

Co nadal dzieli obie strony?

W przeciągu czterech kolejnych dni ma rozstrzygnąć się kwestia przyszłych relacji handlowych między UK a UE - to już naprawdę ostatnia szansa na wypracowanie porozumienia, dzięki któremu uda się uniknąć Brexitu w wersji "NO-DEAL".

W sobotę 28 listopada, w godzinach porannych w Londynie wznowiono rozmowy dotyczące relacji handlowych między Wielką Brytanią, a krajami członkowskimi Unii Europejskiej po Brexicie. Przypomnijmy, negocjacje zostały przerwane z powodu wykrytej infekcji COVID-19 u jednego z członków zespołu negocjacyjnego UE. W związku z tym wszyscy negocjatorzy z Michelem Barnierem na czele musieli się poddać kwarantannie, a negocjacje ws. Brexitu chwilowo zawieszono.

Pozostały tylko cztery dni na wypracowanie porozumienia między UE a UK

W piątek Barnier odbył prywatne spotkanie z grupą eudodeputowanych, jak podaje "Guardian". Pomimo rosnącego sceptycyzmu po stronie unijnej szef zespołu negocjacyjnego zapowiedział, że zamierza ciężko pracować przez cały weekend, a następnie "może jeszcze jeden lub dwa dni" podejmując się ostatniej próby rozwiązania kwestii spornych, które dzielą Wspólnotę i Zjednoczone Królestwo.

Do końca okresu przejściowego pozostały zaledwie 33 dni. Jak ujawni "Guardian" na 28 grudnia na godzinę 18:30 czasu środkowoeuropejskiego zostało zaplanowane nadzwyczajne posiedzenie unijne na którym zostanie ogłoszony wynik rozmów. Według unijnych urzędników jeśli do przyszłej środy nie zostanie wypracowane porozumienie, to zabraknie czasu na przeprowadzenie głosowania i ratyfikację ewentualnej umowy.

Przypomnijmy, negocjacje utknęły w martwym punkcie niemal na samym początku rozmów. Kością niezgody nadal pozostają między Unią, a Wielką Brytania kwestie związane z rybołóstwem. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: "Francja grozi WETEM ws. umowy handlowej UK – UE. Wielka Brytania musi ustąpić w kwestii polityki rybołówstwa". Oprócz tego strona brytyjska nie chce zgodzić się na wprowadzenie reguł "równej gry", czyli wyrównania szans na rynku dla firm z UE i z UK i różni się w ocenie czym mają być "wysokie standardy" w tej kwestii. Problemem jest także utrzymanie jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE na terenie UK.

Dalej - kwestia irlandzkiej granicy również pozostaje przedmiotem sporu. Generalnie władze w Londynie chciałyby węższego porozumienia ograniczonego tylko do handlu, kiedy politycy z Brukseli opowiadają się za bardziej szerokim porozumieniem.

Kolejny raz słyszymy o "rozmowach ostatniej szansy", i o "próbach wypracowania porozumienia", o przełamywaniu impasu i groźbach zerwania rozmów, ale tym razem wydaje się, że mamy do czynienia z naprawdę ostatnią próbą dogadania umowy...

