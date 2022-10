Ostateczny przewodnik po poprawie jakości zdjęć online

artykuł sponsorowany

Wzrost popularności serwisów udostępniających zdjęcia i mediów społecznościowych doprowadził do ogromnej proliferacji obrazów online. W rzeczywistości, według Pixabay, liczba zdjęć przesyłanych online każdego dnia jest szacowana na 250 milionów.

Dlatego nie jest zaskoczeniem, że wysokiej jakości zdjęcia stają się coraz ważniejsze dla marek chcących wyróżnić się z tłumu. Ponieważ jednak tak wiele stron internetowych zawiera obecnie duże, wysokiej rozdzielczości obrazy, rośnie również presja na projektantów graficznych, aby tworzyć obrazy, które nie tylko wyglądają świetnie, ale również szybko się ładują, zapewniając pozytywne doświadczenia użytkownika. Jeśli masz problemy z uzyskaniem odpowiednich zdjęć, oto kilka wskazówek od ekspertów na temat tego, jak możesz poprawić jakość swoich zdjęć online.



Korzystaj z wysokiej jakości źródeł

Kiedy pozyskujesz zdjęcia, upewnij się, że używasz wysokiej jakości obrazów z renomowanych stron ze zdjęciami stockowymi. Powinieneś również upewnić się, że masz pozwolenie na wykorzystanie zdjęć, które planujesz wykorzystać. Chociaż istnieje wiele stron z darmowymi zdjęciami, ważne jest, aby pamiętać, że zdjęcia, które tam znajdziesz są własnością kogoś innego. Jeśli chcesz je wykorzystać w swoim brandingu lub marketingu, musisz się upewnić, że masz na to pozwolenie. Jeśli używasz zdjęć, które sam zrobiłeś, upewnij się, że są one wystarczająco wysokiej jakości. Jeśli nie są, możesz chcieć dokonać kilku poprawek, aby poprawić ich przejrzystość przed wysłaniem.

Nie zapominaj również, że powinieneś dostosować swoje zdjęcia do odbiorców. Jeśli publikujesz w mediach społecznościowych, będziesz chciał używać obrazów, które są bardziej angażujące i które dobrze współpracują z tekstem, jak zdjęcia, które są dobrze skomponowane, z prostymi i jasnymi wizualizacjami. Jeśli jednak przesyłasz obrazy na swoją stronę internetową, prawdopodobnie będziesz chciał użyć obrazów o wyższej jakości, mniej szczegółowych, które wyglądają dobrze w dużych rozmiarach.

Optymalizuj swoje obrazy

Gdy masz już obrazy o wysokiej jakości, ważne jest, aby je poprawnie zoptymalizować, aby nie były ani nadmiernie skompresowane, ani zbyt duże. Kiedy optymalizujesz obrazy dla sieci, powinieneś użyć formatu obrazu JPEG, ponieważ ten format pliku jest najczęściej obsługiwany. Jeśli masz duży plik obrazu, możesz chcieć zmniejszyć jego rozmiar, aby upewnić się, że ładuje się szybko. Istnieje wiele narzędzi online, które pozwalają na kompresję obrazów, w tym darmowy kompresor obrazów online Google.

Może się okazać, że trzeba będzie eksperymentować z różnymi poziomami kompresji, aby znaleźć odpowiednią równowagę między rozmiarem pliku a jakością obrazu. Jeśli używasz narzędzia do kompresji obrazów, upewnij się, że optymalizujesz format obrazu JPEG, a nie PNG.

Wykorzystaj responsywny design

Jeśli używasz zbyt dużych obrazów, możesz zauważyć, że ich załadowanie zajmuje dużo czasu, co może wpłynąć na doświadczenie użytkownika. Aby tego uniknąć, możesz wykorzystać responsywny design. Dzięki tej technice tworzysz projekt, który będzie reagował na różne rozmiary ekranu i urządzenia. Oznacza to, że nie musisz tworzyć osobnej wersji swojej strony dla każdego urządzenia, co może zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy. Aby stworzyć responsywny projekt, możesz skorzystać z CSS media queries lub narzędzia do projektowania responsywnego.

Jeśli masz problemy z uzyskaniem odpowiednich rozmiarów obrazów, możesz rozważyć użycie narzędzia do projektowania responsywnego, które pozwala na przesyłanie obrazów i wybieranie rozmiarów obrazów, które chcesz wyświetlić. To pozwoli Ci zaoszczędzić czas, ponieważ nie musisz obliczać różnych rozmiarów obrazu ręcznie.

Wybierz odpowiedni format obrazu

Aby zapewnić, że Twoje obrazy wyglądają dobrze i są czytelne, powinieneś zawsze wybrać odpowiedni format obrazu. Na przykład, jeśli używasz logo lub obrazów tekstowych, powinieneś zawsze wybrać format wektorowy, taki jak .svg, .eps lub .ai. Formaty obrazów takie jak .png, .jpg lub .gif są najlepsze dla zdjęć i nie zawierają żadnego tekstu. Jeśli używasz obrazów w kopii strony, powinieneś zawsze konwertować je do zwykłego czarno-białego formatu, takiego jak .tiff, .bw lub .grayscale. Zapewni to, że obrazy będą czytelne dla każdego, niezależnie od urządzenia.

Nie skąp na rozmiarze

Możesz ulec pokusie użycia mniejszego obrazu, który zajmie mniej czasu na załadowanie, ale pamiętaj, że wpłynie to na jakość Twojego obrazu. Duży i wysokiej jakości obraz zawsze będzie wyglądał lepiej niż mały obraz o niskiej jakości. Jeśli naprawdę musisz użyć mniejszego obrazu, istnieją sposoby, aby upewnić się, że nadal wygląda świetnie. Na przykład, możesz użyć dodatkowego oświetlenia i upewnić się, że obraz jest dobrze skomponowany. Jeśli używasz aparatu fotograficznego, możesz również upewnić się, że ma on wysoką liczbę megapikseli, aby mógł uchwycić więcej szczegółów.

Dodaj tekst i inne nakładki

Jeśli tworzysz obrazy dla kampanii w mediach społecznościowych, możesz chcieć dodać nakładki tekstowe lub grafiki, które nadają obrazowi więcej kontekstu. Jeśli tworzysz obrazy na swoją stronę internetową, możesz chcieć dodać znak wodny, aby uniemożliwić komuś kradzież Twoich zdjęć. Ważne jest, aby nie umieszczać nakładek na każdym obrazie, ponieważ będzie to odwracać uwagę od głównego przekazu. Powinieneś dodać nakładki tylko do wybranych zdjęć, które twoim zdaniem na tym skorzystają.

Oprócz nakładek, możesz również dodać przyciski click-to-tweet i click-to-like do swoich obrazów, ułatwiając ich udostępnianie w mediach społecznościowych. Robienie tego zwiększy liczbę akcji, które dostaje Twój obraz i pomoże Ci dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Jednak nie nadużywaj tych funkcji, ponieważ mogą stać się irytujące i natrętne.



Włącz animacje

Jeśli Twoja strona jest bardziej wizualna i chcesz dodać trochę animacji do swoich obrazów, możesz to zrobić, dodając animowane tło lub GIF do swojego obrazu. Aby stworzyć animowanego GIF-a, możesz użyć darmowego narzędzia online, takiego jak Giphy, GIF Brewery lub LICEcap. Możesz również użyć statycznego obrazu, ale dodać do niego filtr CSS. To pozwoli Ci dodać ciekawy efekt do obrazu bez konieczności tworzenia pełnoprawnej animacji. Kiedy włączasz animacje do swoich obrazów, powinieneś upewnić się, że dodają one wartość. Powinny być nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także rozwijać Twój przekaz lub komunikować wartość Twojej marki, ale co jeśli Twoja animacja jest słabej jakości? W tym przypadku sugerujemy użycie narzędzia do ulepszania obrazu pl.depositphotos.com/upscaler.html, pomoże Ci to stworzyć atrakcyjny GIF o doskonałej jakości.

Wnioski

Jak widzisz, poprawa jakości zdjęć online nie jest trudna. Używając wysokiej jakości źródeł zdjęć, optymalizując je, wykorzystując responsywny design, wybierając odpowiedni format obrazu, włączając animacje i inne nakładki, możesz stworzyć zdjęcia, które wyglądają świetnie i poprawiają obecność Twojej marki w sieci.

