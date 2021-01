Ośrodki egzaminacyjne Pearson PTE pozostają otwarte dla egzaminów UKVI z języka angielskiego

PTE Home to wiodący test z języka angielskiego, zatwierdzony przez rząd UK dla brytyjskich wiz rodzinnych, osadniczych i obywatelskich

Centra egzaminacyjne Pearson PTE pozostają otwarte w całej Wielkiej Brytanii, a osoby zdające mogą rezerwować i przystępować do egzaminów Secure English Language Tests dla brytyjskich wiz rodzinnych, pracowniczych, osadniczych i obywatelskich.

Firma Pearson PTE ustanowiła środki mające na celu nadanie priorytetu zdrowiu i bezpieczeństwu osób zdających. W Wielkiej Brytanii otworzyliśmy dodatkowe miejsca na testy PTE Home English w naszych ogólnokrajowych centrach egzaminacyjnych, aby mieć pewność, że w tym czasie można przystąpić do egzaminu tak blisko domu, jak i tak szybko, jak potrzebujesz. Testy PTE Home English można zarezerwować do 24 godzin przed egzaminem TUTAJ.

PTE Home to wiodący komputerowy test z języka angielskiego, zatwierdzony przez rząd Wielkiej Brytanii dla brytyjskich wiz rodzinnych, osadniczych i obywatelskich do egzaminów z języka angielskiego A1, A2 i B1. Testy można rezerwować online za pośrednictwem www.pearsonpte.com do 24 godzin przed testem, a wyniki są dostarczane szybko, zazwyczaj w ciągu 48 godzin. Test trwa w sumie mniej niż 30 minut i jest testem ze słuchu i mówienia.

Ośrodki egzaminacyjne Pearson przestrzegają surowych środków bezpieczeństwa i higieny, w tym czystości i dystansu społecznego we wszystkich swoich placówkach. W przypadku testu komputerowego, w przeciwieństwie do innych dostawców testów, nie ma kontaktu z egzaminatorami, co minimalizuje kontakt z innymi osobami podczas testu. W Wielkiej Brytanii działa 18 centrów egzaminacyjnych Secure English Language. Bezpłatne powtórzenie, jeśli nie uda ci się za pierwszym razem! Pearson PTE wprowadza nową ofertę dla osób, które muszą zdać test z języka angielskiego w celu uzyskania wizy brytyjskiej.

Jeśli zarezerwujesz i podejmiesz test PTE Home English przed 28 lutego 2020 r. I nie zdasz egzaminu z języka angielskiego za pierwszym razem, możesz uzyskać DARMOWĄ powtórkę. Zdający, którzy po raz pierwszy nie zdali egzaminu, mogą podać kod: PTERETAKE, kontaktując się z nami w celu zmiany rezerwacji, telefonicznie: 0044(0)1618557431 lub korzystając z funkcji CZATU NA ŻYWO

Przygotowanie do testu

PTE Home oferuje również bezpłatne materiały online do przygotowywania do testów, aby pomóc osobom w przygotowaniu się i zrozumieniu, czego spodziewać się w danym dniu. Obejmują m.in. kursy online na poziomie języka angielskiego (A1, A2, B1), przewodniki wideo i podręcznik, który prowadzi osoby testujące przez cały proces PTE. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny, TUTAJ. Aby uzyskać więcej informacji na temat PTE Home i zarezerwować test PTE Home English, odwiedź naszą stronę internetową: www.pearsonpte.com.