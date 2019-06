Osoby wynajmujące mieszkania i domy w Wielkiej Brytanii zaoszczędzą 192 mln funtów rocznie dzięki nowym przepisom wprowadzonym w czerwcu

W Szkocji, gdzie regulacje te wprowadzono w 2012 roku, nie doprowadziło to do podniesienia wysokości czynszu przez landlordów.

Dzięki nowym regulacjom zawartym w Tenant Fee Act 2018, którymi zostali objęci landlordzi i agencje, najemcy zapłacą dużo mniej za wynajem domów i mieszkań. Zgodnie z najnowszymi rządowymi analizami przepisy te pozwolą najemcom na zaoszczędzenie 192 mln funtów rocznie.

W Wielkiej Brytanii dochodzi do około 860 000 transakcji dotyczących wynajmu rocznie, a przeciętny najemca traci średnio 223 funty na pokrywanie opłat administracyjnych ze swojej kieszeni.

- Zdecydowanie zbyt długo agenci zajmujący się wynajmem domów i mieszkań ustanawiali własne zasady w przypadku opłat administracyjnych zlecając ich zapłatę najemcom – powiedział Tom Woollard, który przewodniczył badaniom.

- Zakaz nakładania opłat administracyjnych na najemców, jest niewątpliwie krokiem we właściwym kierunku (…). Do tego momentu większość agentów nieruchomości pobierało dodatkowe pieniądze poza wszelkimi uzasadnionymi opłatami. Mamy nadzieję, że będzie to działało jak katalizator w tej branży, dzięki czemu świadczone w niej usługi będą lepsze, a opłaty rozsądne – dodał Woollard.

Z ostatnich badań przeprowadzonych przez ARLA Propertymark (dawne Association of Residential Letting Agents) wynika, że 70 proc. agencji wynajmu zamierza podnieść swoje koszty wobec landlordów w związku z Tenant Fee Ban.

Co ciekawe – regulacje te wprowadzono w Szkocji już w roku 2012 i nie doprowadziły one do wzrostu cen za wynajem domów i mieszkań. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami jedynie 2 proc. landlordów podniosło wysokość czynszu w związku z przepisami dotyczącymi Tenant Fee Ban.

