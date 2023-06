Osoby spłacające kredyty hipoteczne otrzymają większą "elastyczność", jak zapowiada rząd

W związku z podniesieniem stóp procentowych, które zostało ogłoszone, w dniu wczorajszym, w piątek 23 czerwca 2023 na Downing Street 10 kanclerz skarbu odbył spotkanie z przedstawicielami banków w UK i towarzystw budowlanych w sprawie rosnących kosztów kredytów hipotecznych.

Przypomnijmy, w celu walki z inflacją Komitet Polityki Pieniężnej podniósł stopy procentowe po raz 13. z rzędu. Wzrosły one o pół punktu procentowego do 5 proc., do najwyższego poziomu od kwietnia 2008 roku. Ruch ten stawia w coraz bardziej dramatycznej sytuacji osoby posiadające kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu. Niemal od razu od ogłoszenia tej decyzji na Downing Street odbyło się spotkanie Jeremy`ego Hunta z przedstawicielami sektora związanego z kredytami hipotecznymi.





Wśród uczestników spotkania byli dyrektorzy generalni NatWest, Alison Rose, Lloyds, Charlie Nunn, Barclays UK, Matt Hammerstein, Virgin Money, David Duffy, Nationwide, Debbie Crosbie i Santander UK, Mike Regnier. Obecny był również Nikhil Rathi, szef Financial Conduct Authority.

Spotkanie brytyjskich pożyczkodawców z Jeremym Huntem było „bardzo produktywne”

Spotkanie okazało się bardzo produktywne, bo niemal z miejsca udało się wypracować rozwiązanie, które w swoich założeniach ma pomóc osobom spłacającym kredyty hipoteczne. Jak podaje serwis informacyjny BBC, pożyczkobiorcy będą mogli dokonać tymczasowej zmiany warunków kredytu hipotecznego, a następnie będą mogli wrócić do pierwotnej umowy w ciągu sześciu miesięcy. Taka zmiana umożliwiłaby na obniżenie miesięcznej rat.

Co więcej, jak zapewnia kanclerz Hunt zmiany w tym zakresie nie wpływałyby negatywnie na credit score. Oprócz tego pożyczkodawcy zgodzili się również na 12-miesięczne opóźnienie („grace period”)przed podjęciem postępowania w sprawie przejęcia wobec tych pożyczkobiorców, którzy nie są w stanie lub nie chcą płacić w perspektywie długoterminowej.

Banki zaoferują większą elastyczność kredytobiorcom borykającym się z trudnościami

— Są dwie grupy ludzi, o które szczególnie się martwimy — komentuje kanclerz Hunt. - Pierwsi to ludzie, którzy są realnie zagrożeni utratą domów, ponieważ zalegają ze spłatą kredytu hipotecznego. — Druga to ludzie, którzy muszą zmienić kredyt hipoteczny, ponieważ ich stałe oprocentowanie dobiega końca i martwią się, że wyższe oprocentowanie będzie miało wpływ na ich finanse — podsumowuje.

