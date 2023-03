Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych spotykają się w UK z powszechnym brakiem życzliwości?

Czy osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – sprzątaczki, opiekunki do dzieci lub kierowcy, spotykają się na co dzień z brakiem życzliwości? Gorąca dyskusja na ten temat przyniosła kilka nieoczekiwanych wniosków.

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych mają każdego dnia pod górkę?

Pracownicy o tzw. niskich kwalifikacjach często bardzo ciężko pracują, a jednak ich praca nie jest wystarczająco doceniania, co widać choćby w wymiarze finansowym. Jedna z internautek poskarżyła się na łamach mediów społecznościowych, że jej zdaniem osoby takie jak sprzątaczki, opiekunki do dzieci czy kierowcy spotykają się z powszechnym brakiem życzliwości? „Chciałam tylko poruszyć jeden wątek, ponieważ zauważyłam w ciągu ostatniej dekady, że ludzie na przykład źle patrzą na [niektóre] oferty pracy; (sprzątacze, opiekunki do dzieci, kierowcy autobusów itp.) na nich wszystkich, na ludzi bez wyższego wykształcenia, patrzy się krzywo. Niektórzy ludzie nie mogą zaakceptować tego, że praca to praca, a brak dyplomu nie oznacza porażki” - napisała kobieta na portalu Mumsnet, wywołując tym samym ożywioną dyskusję.







